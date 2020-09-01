Глава Минздрава Кристина Албул проинспектировала ход ремонтных работ в детской поликлинике Бендер. Сейчас строители утепляют фасад, шлифуют стены на первом и втором этаже, выполняют цементно-песчаную стяжку полов, а также занимаются освещением коридоров. Впереди - замена кровли.
"Согласно проекту крыша будет светло-зеленого цвета. Сейчас мы только начинаем ее разбирать. Здесь площадь порядка тысячи квадратных метров. Будет профнастил", - рассказал представитель подрядной организации.
Большой ремонт позволил устроить перепланировку здания. Так, некогда подсобные помещения будут обустроены под кабинеты, холл расширится, а для мамочек появится отдельное помещение под коляски. Вход в кабинет инфекциониста согласно санитарным нормам будет находиться на улице, благодаря чему будут разделены потоки пациентов и минимизирован риск заражения вирусными заболеваниями, сообщается на сайте ведомства.
Министр поинтересовалась, как проходит закупка необходимого оборудования, есть ли зависшие договора, а также нацелила рабочих и сотрудников поликлиники работать в ускоренном темпе. Напомним, завершение реконструкции объекта по программе Фонда капвложений запланировано на ноябрь. minzdrav.gospmr.org