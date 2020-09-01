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В Молдову экстрадировали подозреваемую в торговле людьми
Гражданку Молдовы экстрадировали в Кишинев из Турции, ее подозревают в торговле людьми. Об этом сообщили в пресс-службе Генинспектората полиции РМ во вторник.
Процедура экстрадиции прошла при помощи правоохранительных органов Украины.
По прибытии в Молдову подозреваемую передали офицерам Центра по борьбе с торговлей людьми.
"Женщину объявили в международный розыск по уголовному делу о торговле и сексуальной эксплуатации людей" - отметили в полиции.
Следствие установило, что в 2014-2015 годах 37-летняя подозреваемая обманным путем организовала перевозку 25-летней девушки из Молдовы в Объединенные Арабские Эмираты, в Дубай, пишет sputnik.md.
Как уточнили в полиции, впоследствии у пострадавшей отобрали все документы и принудили оказывать сексуальные услуги.
Подозреваемую задержали на 30 дней. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.
С марта 2020 года не производилась экстрадиция в нашу страну из-за ситуации с пандемией COVID-19 и отмены всех рейсов в Республику Молдова и из нее.
sputnik.md
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