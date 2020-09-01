Dnestr.TV

 
0

«Газпром» снизил цену на газ для потребителей Молдовы

«Газпром» снизил цену на газ для потребителей Молдовы

Также снизилась стоимость за газ для потребителей Европы.

«Газпром» представил ежеквартальный отчет, согласно которому газ, поставляемый в Европу снизился примерно на 100 долларов США за каждую 1 000 кубометров, в сравнении с тем же периодом прошлого года.

Нынешняя цена составила приблизительно 110,1 доллар США, что на 47% ниже, чем за тот же период 2019 года.

В страны СНГ 1 000 кубометров газа поставлялась по цене в 136,8 долларов США, что на 12% ниже прошлогодней стоимости, сообщает bloknot-moldova.md.

Данные «Moldovagaz» показывают, что во втором квартале 2020 года она составляла 168,28 доллара США за 1 000 кубометров, что ниже на 68,3 доллара, или 28,6% по сравнению со вторым кварталом прошлого года.

В этом году спотовые цены в Европе опустились на уровень 100 долларов США за 1 000 кубометров природного газа.

Напомним, что на прошлой неделе руководство «Moldovagaz» объявило, что в последнем квартале 2020 года импортная цена на газ снизится примерно до 100 долларов за 1 000 кубометров.

bloknot-moldova.md
  • Сегодня, 14:42
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Бендерах 16-летний подросток покончил жизнь самоубийс ...
  • Впервые в Приднестровье показали видео, как умерших от ...
  • Что будет с Линксервисом?
  • No comment. И снова провал в Бендерах
  • Народ говорит Спасибо!
  • Народ говорит: Дистанционное обучение. Плюсы и минусы
  • В порту Бейрута взорвалось судно под молдавским флагом: ...
  • ПРБ рекомендовал банкам проводить идентификацию лиц, по ...
  • Ау, люди! Работа ищет вас!
  • Приют без прописки

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Бендерах 16-летний подросток покончил жизнь самоубийс ...
  • Впервые в Приднестровье показали видео, как умерших от ...
  • Что будет с Линксервисом?
  • No comment. И снова провал в Бендерах
  • Народ говорит Спасибо!
  • Народ говорит: Дистанционное обучение. Плюсы и минусы
  • В порту Бейрута взорвалось судно под молдавским флагом: ...
  • ПРБ рекомендовал банкам проводить идентификацию лиц, по ...
  • Ау, люди! Работа ищет вас!
  • Приют без прописки
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна