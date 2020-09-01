В Государственном таможенном комитете напоминают экономическим агентам о правилах ввоза и вывоза продукции, подлежащей фитосанитарному контролю. С 1 сентября это можно будет делать при обязательном предоставлении разрешительных документов. По действовавшим ранее правилам (меры господдержки в период ЧП) не требовалось оформления и получения фитосанитарного сертификата на экспортируемую продукцию, произведенную на территории ПМР, а также импортного карантинного разрешения на продукцию, ввозимую в ПМР. С началом сентября действие этого документа прекратилось, пишет novostipmr.com.
Напомним: с середины марта в республике был введён режим ЧП в связи с распространением пандемии коронавируса. В апреле вступил в действие закон о мерах господдержки граждан и бизнеса. Среди них налоговые послабления, льготные кредиты, отсрочки по коммунальным платежам, снижение административной нагрузки. Меры имеют разный срок действия, они работают даже после отмены режима ЧП в середине июля, поскольку многие ограничения, введённые из-за коронавируса, по-прежнему сохраняются. novostipmr.com