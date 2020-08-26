Во исполнение Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 31 января 2020 года № 32 «О превентивных мерах по недопущению распространения на территории Приднестровской Молдавской Республики коронавирусной инфекции» с изменениями, внесенными Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 1 июля 2020 года № 224, Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 2 марта 2020 года № 77 «Об Оперативном штабе по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции» с изменениями и дополнениями, внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 24 марта 2020 года № 113, от 30 марта 2020 года № 124, от 15 июня 2020 года № 195, Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 15 июня 2020 года № 209 «О введении ограничительных мероприятий (карантина) по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019» в действующей редакции, протокола расширенного заседания Оперативного штаба по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции с участием Президента ПМР от 31 августа 2020 года № 01.1-52/122, в целях проведения мероприятий по профилактике и предотвращению распространения новой вирусной инфекции на территории Приднестровской Молдавской Республики, - РЕШИЛИ:
Установить запрет на пересечение гражданами Приднестровской Молдавской Республики Государственной границы ПМР с целью отдыха в странах дальнего зарубежья по приобретенным туристическим путевкам с 1 сентября 2020 года (при выявлении нарушения установленного запрета применять меры воздействия в соответствии с действующим законодательством). Пресс-центру Штаба МВД ПМР совместно с Государственной службой средств массовой информации ПМР подготовить и осветить в СМИ информацию об ограничении выезда с целью отдыха в странах дальнего зарубежья по приобретенным туристическим путевкам с 1 сентября 2020 года.
Утвердить методические рекомендации по приему в амбулаторном порядке потенциальных пациентов с подозрением на заболевание вирусной инфекцией нового типа, предусматривающие изоляцию пациентов до получения результатов ПЦР-тестирования (прилагаются). Министерству здравоохранения ПМР направить методические рекомендации в адрес учреждений системы здравоохранения ПМР для ознакомления с ними под подпись.
Начальнику Бендерского гарнизона ОВД ПМР, и. о. главного государственного санитарного врача ПМР доложить о проделанной работе в части привлечения к ответственности директора ОАО «Флоаре» за несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил на предприятии в период действия карантинных ограничений.
Главам государственных администраций городов и районов республики, начальникам территориальных гарнизонов ОВД ПМР совместно с территориальными центрами гигиены и эпидемиологии усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических правил на всех промышленных предприятиях в период действия карантинных ограничений. В случае выявления фактов несоблюдения необходимых мер действовать в порядке, установленном законодательством ПМР. О предпринятых мерах реагирования и их результативности доложить до 16 час. 00 мин. 2 сентября 2020 года.
Главам государственных администраций городов и районов республики, начальникам территориальных гарнизонов ОВД ПМР совместно с территориальными центрами гигиены и эпидемиологии обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований на период действия карантинных ограничений в общежитиях организаций образования (термометрии, пропускного режима и т. д.). Контрольные мероприятия по проверке соблюдения санитарных норм на данных объектах проводить на регулярной основе.
Министерству просвещения ПМР совместно с главами государственных администраций городов и районов разрешить проведение 1 сентября 2020 года в образовательных учреждениях республики торжественных линеек, посвященных Дню знаний, для первых и выпускных классов с участием родителей при строгом соблюдении соответствующих санитарно-эпидемиологических требований на период действия карантинных ограничений.
Разрешить главам государственных администраций городов и районов республики проведение запланированных мероприятий, посвященных празднованию 30-й годовщины со дня образования Приднестровской Молдавской Республики, с учетом строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.
Совместно с начальниками территориальных гарнизонов ОВД ПМР обеспечить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в период проведения торжественных и праздничных мероприятий, посвященных годовщине образования республики.
Главе Государственной администрации города Тирасполь и города Днестровск совместно с начальником Тираспольского гарнизона ОВД ПМР обеспечить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, касающихся обязательного масочного режима для зрителей при проведении на площади имени А. В. Суворова военного парада, посвященного 30-летию Приднестровской Молдавской Республики и 75-летию Великой Победы, и во время открытия в городе Тирасполь Екатерининского парка.
Пресс-центру Штаба МВД ПМР совместно с Государственной службой средств массовой информации ПМР подготовить и осветить в СМИ информацию о необходимости соблюдения масочного режима и иных требований карантинного характера в период действия карантина в местах массового скопления людей (парках, крепости и т. д.).
Главам государственных администраций городов и районов республики, начальникам территориальных гарнизонов ОВД ПМР организовать контроль за соблюдением карантинного режима в местах массового скопления людей.
Главам государственных администраций городов и районов республики, Министерству просвещения ПМР, начальникам территориальных гарнизонов ОВД ПМР совместно с территориальными центрами гигиены и эпидемиологии усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических правил в образовательных учреждениях всех типов и видов. В случае выявления носителя вируса в одном ученическом коллективе принять меры по закрытию на карантин всего класса. При выявлении носителей вируса в нескольких ученических коллективах приостановить деятельность образовательного учреждения в условиях очной формы обучения. При установлении нарушений безотлагательно принять соответствующие меры.
Министерству здравоохранения ПМР, с учетом возросшей вероятности заболевания вирусной инфекцией нового типа, при выявлении работников лечебных учреждений республики, не соблюдающих санитарно-эпидемиологические требования в период действия карантинных ограничений, принять меры по их направлению в специализированные инфекционные госпитали для лечения больных вирусной инфекцией нового типа и применению соответствующих мер административного воздействия.
Министерству здравоохранения ПМР провести проверочные мероприятия по всем озвученным Президентом Приднестровской Молдавской Республики на заседании Оперативного штаба 31 августа 2020 года фактам, в том числе касающимся качества оказания медицинских услуг в ГУ «Бендерская центральная городская больница». При выявлении нарушителей применять меры административного воздействия и проинформировать главу государства об итогах проведенной проверки и о принятых мерах.
УБЭПиК МВД ПМР провести проверку всех лечебных учреждений здравоохранения города Бендеры на предмет соблюдения регламента оказания медицинской помощи пациентам с подозрением на заболевание вирусной инфекцией нового типа, целевого назначения использования медикаментов для лечения вирусной инфекции нового типа, средств защиты, экспресс-тестов и соблюдения очередности диагностирования ПЦР-методом на выявление вирусной инфекции.
Министерству здравоохранения ПМР провести работу по обеспечению стационаров лечебных учреждений сферы здравоохранения, на базе которых будут созданы дополнительные места для размещения пациентов с симптомами заболевания вирусной инфекцией нового типа, с учетом имеющихся мощностей, материально-технического обеспечения и наличия медицинского персонала.
Министерству здравоохранения ПМР ознакомить под подпись главных врачей лечебных учреждений здравоохранения с разработанным протоколом лечения и регламентом оказания медицинской помощи пациентам, заболевшим вирусной инфекцией нового типа, и своевременного применения медикаментов для лечения вирусной инфекции нового типа.
Министерству государственной безопасности ПМР, Государственному таможенному комитету ПМР принять необходимые меры в части обеспечения беспрепятственного пересечения Государственной границы ПМР обучающимися и преподавателями общеобразовательного учебного заведения села Сенатовка Флорештского района Республики Молдова, проживающими в городе Каменка согласно разработанному Государственной администрацией Каменского района и города Каменка разрешительному документу.
Государственной администрации города Тирасполь и города Днестровск, Государственной администрации города Бендеры проинформировать руководство троллейбусных управлений, кондукторов и водителей троллейбусов об изменении временного диапазона перевозки электрическим транспортом (троллейбусами) студентов при неукоснительном соблюдении специально разработанных санитарно-эпидемиологических требований на период действия карантинных ограничений (дезинфекции рук, обработки салона, масочного режима и т. д.).
Главам государственных администраций городов и районов республики совместно с управлениями народного образования довести информацию до руководителей организаций образования всех типов и видов о необходимости организации и проведения совещаний (педсоветов), родительских собраний с применением дистанционных технологий. Осуществлять контроль организации проведения совещаний (педсоветов), родительских собраний с применением дистанционных технологий.
Министерству здравоохранения ПМР принять меры по закреплению специалистов аппарата Министерства здравоохранения ПМР за специализированными инфекционными госпиталями для лечения больных вирусной инфекцией нового типа с целью осуществления контроля над исполнением разработанных санитарно-эпидемиологических требований на период действия карантинных ограничений.
Главам государственных администраций городов и районов республики – руководителям оперативных штабов городов (районов) усилить мероприятия по контролю за неукоснительным соблюдением исполнения требований и рекомендаций по организации работы учреждений дошкольного, дополнительного образования, промышленных предприятий, объектов сферы торговли и услуг в условиях сохранения рисков распространения вирусной инфекции нового типа, регулярно предоставлять отчеты и информацию для проведения анализа и своевременной минимизации последствий выявляемых нарушений, а также принимать соответствующие управленческие решения.
Начальникам территориальных гарнизонов ОВД ПМР совместно с территориальными центрами гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения ПМР во взаимодействии с главами государственных администраций городов и районов республики осуществлять постоянный строгий контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологического режима в период действия карантинных ограничений на всех открытых и приступивших к работе объектах, в учреждениях, на предприятиях, в том числе оказывающих услуги населению (на объектах торговли, в кафе и на террасах, в общественном транспорте, салонах красоты, компьютерных интернет-клубах, игорных заведениях, бассейнах и т. д.).
При несоблюдении данными объектами, учреждениями, предприятиями и т. п. карантинных мероприятий, установленных решениями Оперативного штаба по профилактике и предотвращению вирусной инфекции, Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 15 июня 2020 года № 209 «О введении ограничительных мероприятий (карантина) по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019», их деятельность на основании соответствующего постановления может быть приостановлена сроком до 7 (семи) дней с наложением штрафных санкций согласно действующему законодательству ПМР.
Руководитель Оперативного штаба по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции – министр внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики генерал-майор милиции Р. П. Мова