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Украина накопила рекордные объемы газа

Украина накопила рекордные объемы газа

Украина накопила рекордные объемы газа в подземных хранилищах, более 24 миллиардов кубометров, этот объем в 2020 году может увеличиться до 28 миллиардов кубометров, заявил глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"В этом году у нас рекорд, объем (газа в ПХГ – ред.) уже превышает 24 миллиарда кубометров. Я думаю, что мы можем выйти на 27-28 (миллиардов кубометров – ред.)", - заявил Коболев в эфире телеканала "Украина 24", передает ria.ru

Ранее компания "Укртрансгаз" сообщила, что согласно прогнозу к началу отопительного сезона в украинских подземных хранилищах газа будет накоплено 25,5-26,5 миллиарда кубометров газа.

ria.ru
  • Сегодня, 07:55
  • DTV
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