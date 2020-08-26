"Шериф" встретится с победителем пары „Интер Эскальдес” (Андорра) – „Дандолк” (Ирландия) в третьем отборочном раунде Лиги Европы. Матч состоится в Тирасполе 24 сентября.
Вероятнее всего, „Шериф” сыграет с „Дандолком”, который после 9 туров занимает лишь 3-е место в чемпионате Ирландии и был разгромлен в Лиге чемпионов клубом „Целе” со счётом 0:3. В августе команда под руководством Зорана Зекича провела два матча в рамках отборочных раундов Лиги чемпионов: „Шериф” победил „Фолу Эш” из Люксембурга со счётом 2:0 и уступил азербайджанскому „Карабаху” со счётом 1:2, передает point.md ссылаясь на ipn.md
Другая команда из Молдовы, „Сфынтул Георге”, выступит во втором отборочном раунде Лиги Европы. Взяв верх над „Шахтёром” из Солигорска (Беларусь), клуб из Суручень встретится с белградским „Партизаном”, который в прошлом году выступал в группах Лиги Европы. Матч состоится в Оргееве 17 сентября. point.md