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"Шериф" встретится с победителем пары „Интер Эскальдес” – „Дандолк”

"Шериф" встретится с победителем пары „Интер Эскальдес” – „Дандолк”

"Шериф" встретится с победителем пары „Интер Эскальдес” (Андорра) – „Дандолк” (Ирландия) в третьем отборочном раунде Лиги Европы. Матч состоится в Тирасполе 24 сентября.

Вероятнее всего, „Шериф” сыграет с „Дандолком”, который после 9 туров занимает лишь 3-е место в чемпионате Ирландии и был разгромлен в Лиге чемпионов клубом „Целе” со счётом 0:3. В августе команда под руководством Зорана Зекича провела два матча в рамках отборочных раундов Лиги чемпионов: „Шериф” победил „Фолу Эш” из Люксембурга со счётом 2:0 и уступил азербайджанскому „Карабаху” со счётом 1:2, передает point.md ссылаясь на ipn.md

Другая команда из Молдовы, „Сфынтул Георге”, выступит во втором отборочном раунде Лиги Европы. Взяв верх над „Шахтёром” из Солигорска (Беларусь), клуб из Суручень встретится с белградским „Партизаном”, который в прошлом году выступал в группах Лиги Европы. Матч состоится в Оргееве 17 сентября.
point.md
  • Сегодня, 07:58
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