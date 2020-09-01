Загрузка. Пожалуйста, подождите...
0
Россия разработает систему спутников для широкополосного Интернета
Россия разрабатывает систему низкоорбитальных спутников связи, обеспечивающих широкополосный доступ в Интернет.
Об этом сообщил во вторник председатель правительства России Михаил Мишустин на встрече со студентами Кубанского государственного университета, передает ria.ru
"Сейчас очень актуально в мире, и у нас активно работают над этим. Система группировки низкоорбитальных спутников для организации широкополосной связи Интернет", - сказал Мишустин.
Вопрос о новых технологиях поднял на встрече учащийся Иван Печерский, он в составе молодых разработчиков Кубанского университета занимается разработкой космических систем.
"Третий год занимаемся космическими исследованиями. С нашей командой мы занимаемся разработкой спутников, один из перспективных проектов уже прошел через испытания", - отметил Печерский.
В ответ премьер подчеркнул, что это "очень серьезное и перспективное направление".
"Будущее - за широкополосной связью. Поэтому было бы здорово, если вы свои знания сосредоточить в эту сторону. Планируется большая федеральная программа", - отметил Мишустин.
ria.ru
- Сегодня, 08:00
- DTV
- Просмотров: 0
- Комментариев: 0
-
-
-
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.