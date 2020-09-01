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Россия разработает систему спутников для широкополосного Интернета

Россия разработает систему спутников для широкополосного Интернета

Россия разрабатывает систему низкоорбитальных спутников связи, обеспечивающих широкополосный доступ в Интернет.

Об этом сообщил во вторник председатель правительства России Михаил Мишустин на встрече со студентами Кубанского государственного университета, передает ria.ru

"Сейчас очень актуально в мире, и у нас активно работают над этим. Система группировки низкоорбитальных спутников для организации широкополосной связи Интернет", - сказал Мишустин.

Вопрос о новых технологиях поднял на встрече учащийся Иван Печерский, он в составе молодых разработчиков Кубанского университета занимается разработкой космических систем.

"Третий год занимаемся космическими исследованиями. С нашей командой мы занимаемся разработкой спутников, один из перспективных проектов уже прошел через испытания", - отметил Печерский.

В ответ премьер подчеркнул, что это "очень серьезное и перспективное направление".

"Будущее - за широкополосной связью. Поэтому было бы здорово, если вы свои знания сосредоточить в эту сторону. Планируется большая федеральная программа", - отметил Мишустин.
ria.ru
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