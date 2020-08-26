Бюро по реинтеграции подтвердило временное прекращение деятельности территориальных подразделений регистрации транспортных средств (ПРТС) в Тирасполе и Рыбнице.
В ведомстве объяснили, что это связано с тем, что с момента открытия пунктов прошло два года. Правительство 26 августа одобрило предложение о продлении срока их деятельности, направив на утверждение парламенту РМ проект поправок к законодательству, передает infotag.md
"Сотрудники Агентства государственных услуг (АГУ), работавшие там, пройдут во время перерыва курс обучения, анализа и архивирования, а также будет принято решение о возможной ротации персонала", - пояснили в Бюро.
По его данным, за два года ПРТС в Тирасполе и Рыбнице зарегистрировано около 4 тыс. автомобилей. За пределы РМ выехали 1143 транспортные единицы с нейтральными регистрационными номерами, в целом совершив 4718 переходов границы в сторону Румынии и Украины. В Агентстве государственных услуг обменены на документы национального образца 8375 водительских прав приднестровских автовладельцев. Тем самым, они имеют возможность участвовать в международном дорожном движении. Кроме того, документы национального образца позволяют идентифицировать водителя и документировать случаи нарушения правил дорожного движения в соответствии с действующим национальным законодательством.