В Иране казнят чемпиона по борьбе Навид Афкари Санджари. Такое решение власти Исламской республики приняли в связи с активным участием спортсмена в антиправительственных акциях в 2018 году, сообщает TMZ Sports.
Верховный суд страны подтвердил, что 27-летний призер нескольких национальных турниров получил два смертных приговора. Кроме того, законом преследовались и братья Афкафи, но столь жесткий приговор вынесли только Навиду. Его братья получили длительный тюремный срок и 74 удара плетью, сообщает mir24.tv.
Напомним, в 2018 году в крупных городах Ирана несколько дней подряд проходили массовые акции социального протеста. В ходе разгона погибли десятки человек, 400 были задержаны. Президент республики Хасан Рухани тогда заявлял, что протесты были вызваны внутренними проблемами в стране и подстрекательством со стороны других государств.
В июле в Иране казнили Махмуда Мусави Маджда, которого обвиняли в шпионаже на ЦРУ и передаче данных о передвижениях убитого в начале года генерала Касема Сулеймани. mir24.tv