Dnestr.TV

 
0

Иранский борец греко-римского стиля Афкари приговорен к смертной казни

Иранский борец греко-римского стиля Афкари приговорен к смертной казни

В Иране казнят чемпиона по борьбе Навид Афкари Санджари. Такое решение власти Исламской республики приняли в связи с активным участием спортсмена в антиправительственных акциях в 2018 году, сообщает TMZ Sports.

Верховный суд страны подтвердил, что 27-летний призер нескольких национальных турниров получил два смертных приговора. Кроме того, законом преследовались и братья Афкафи, но столь жесткий приговор вынесли только Навиду. Его братья получили длительный тюремный срок и 74 удара плетью, сообщает mir24.tv.

Напомним, в 2018 году в крупных городах Ирана несколько дней подряд проходили массовые акции социального протеста. В ходе разгона погибли десятки человек, 400 были задержаны. Президент республики Хасан Рухани тогда заявлял, что протесты были вызваны внутренними проблемами в стране и подстрекательством со стороны других государств.

В июле в Иране казнили Махмуда Мусави Маджда, которого обвиняли в шпионаже на ЦРУ и передаче данных о передвижениях убитого в начале года генерала Касема Сулеймани.
mir24.tv
  • Сегодня, 06:07
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Бендерах 16-летний подросток покончил жизнь самоубийс ...
  • Что будет с Линксервисом?
  • No comment. И снова провал в Бендерах
  • Народ говорит Спасибо!
  • Народ говорит: Дистанционное обучение. Плюсы и минусы
  • ПРБ рекомендовал банкам проводить идентификацию лиц, по ...
  • В порту Бейрута взорвалось судно под молдавским флагом: ...
  • Ау, люди! Работа ищет вас!
  • Приют без прописки
  • No comment. 26.08.20 Пожар в центре Тирасполя

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Бендерах 16-летний подросток покончил жизнь самоубийс ...
  • Что будет с Линксервисом?
  • No comment. И снова провал в Бендерах
  • Народ говорит Спасибо!
  • Народ говорит: Дистанционное обучение. Плюсы и минусы
  • ПРБ рекомендовал банкам проводить идентификацию лиц, по ...
  • В порту Бейрута взорвалось судно под молдавским флагом: ...
  • Ау, люди! Работа ищет вас!
  • Приют без прописки
  • No comment. 26.08.20 Пожар в центре Тирасполя
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна