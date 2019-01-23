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Как ФК "Шериф" удалось попасть в топ-10 самых титулованных команд мира

Как ФК "Шериф" удалось попасть в топ-10 самых титулованных команд мира

Войти в мировой футбольный чарт желто-черным удалось, несмотря на то, что команда никогда не побеждала в престижных соревнованиях масштаба Лиги Чемпионов или Лиги Европы.

Футбольный клуб "Шериф" вошел в мировой Топ-10 самых титулованных команд 21 века, заняв девятое место. За 20 лет у тираспольской команды больше трофеев, чем у многих именитых клубов.

"У ФК "Шериф" столько же трофеев на внутренней арене, сколько у португальского "Порту", донецкого "Шахтера" и шотландского "Селтика". И всего на один менеe, чем у испанской "Барселоны", которая в 21 веке четыре раза выигрывала Лигу Чемпионов", - рассказали в пресс-службе клуба.

В "послужном списке" тираспольского клуба в 21 веке, - 18 титулов Чемпиона Молдовы, девять Кубков Молдовы, семь Суперкубков Молдовы, а также два Кубка Чемпионов стран Содружества СНГ, сообщает sputnik.md.

Как сообщили в ФК "Шериф", всего капитаны тираспольской команды поднимали над головой 36 трофеев, завоеванных на внутренних соревнованиях, а также на международной арене.
sputnik.md


  • Сегодня, 06:10
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