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Средняя зарплата в Молдове выросла за год на 7,5%

Средняя зарплата в Молдове выросла за год на 7,5%

Среднемесячная номинально начисленная зарплата по экономике в Молдове составила во втором квартале 7849 леев ($426), что на 546 леев или 7,5% больше аналогичного периода 2019 г.

Согласно данным Национального бюро статистики, с учетом инфляции рост составил намного меньше - лишь 2,9%, передает point.md ссылаясь на infotag.md

В бюджетной сфере среднемесячная зарплата достигла 7172 леев (+7,4%), а в реальном секторе экономики - 8112 леев (+7,6%).

Традиционно, самые высокие заработки - в области информационных технологий и связи, которые за год выросли на 15,4%, превысив 18 528 лея, что почти в 2,4 больше средней зарплаты по экономике. Ненамного уступают им зарплаты в области финансов и страхования - 14 367 леев (+3,9%) и тепло-, электро-, газо- и водоснабжения - 12 637 леев (+3,6%).

А меньше всего получают работники сферы размещения и общественного питания - 4944 лея, а также сельского, лесного и рыбного хозяйства - 4994 лея.

Ниже среднего по стране и заработки в сфере образования - 7015 (+7,5%). В то же время в здравоохранении и социальной защите отмечен рост зарплат на 16,1%, до 8472 лея.

Правительство рассчитывает, что средняя зарплата по экономике в Молдове в 2020 г. составит 7953 лея - почти на тысячу леев больше, чем в 2019 г.

point.md
  • Сегодня, 06:14
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