Сегодня, 3 сентября 2020 года, стартовала избирательная кампания по выборам депутатов Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики VII созыва, народных депутатов местных Советов народных депутатов и председателей Советов – глав администраций сёл, посёлков, которые состоятся 29 ноября 2020 года.
Формы документов, которые необходимы для выдвижения кандидатов, должны предоставляться в соответствующую избирательную комиссию. Схемы образования избирательных округов размещены в разделах «Кандидатам» и «Избирателям», а формы документов для выдвижения кандидатов размещены в разделе «Кандидатам» на официальном сайте ЦИК ПМР, сообщается на сайте ведомства.
Сегодня члены Центральной избирательной комиссии Приднестровской Молдавской Республики проверяют готовность окружных и территориальных избирательных комиссий к работе с кандидатами.
Отметим, что выборы депутатов Верховного Совета пройдут по 33 округам, народных депутатов местных Советов народных депутатов – по 251 округу, а депутатов сельских советов – по 724 избирательным округам.