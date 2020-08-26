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В Приднестровье началась избирательная кампания

В Приднестровье началась избирательная кампания

Сегодня, 3 сентября 2020 года, стартовала избирательная кампания по выборам депутатов Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики VII созыва, народных депутатов местных Советов народных депутатов и председателей Советов – глав администраций сёл, посёлков, которые состоятся 29 ноября 2020 года.

Формы документов, которые необходимы для выдвижения кандидатов, должны предоставляться в соответствующую избирательную комиссию. Схемы образования избирательных округов размещены в разделах «Кандидатам» и «Избирателям», а формы документов для выдвижения кандидатов размещены в разделе «Кандидатам» на официальном сайте ЦИК ПМР, сообщается на сайте ведомства.

Сегодня члены Центральной избирательной комиссии Приднестровской Молдавской Республики проверяют готовность окружных и территориальных избирательных комиссий к работе с кандидатами.

Отметим, что выборы депутатов Верховного Совета пройдут по 33 округам, народных депутатов местных Советов народных депутатов – по 251 округу, а депутатов сельских советов – по 724 избирательным округам.



cikpmr.com
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