Открывая работу Оперативного штаба по профилактике и недопущению распространения вируса, Президент ПМР Вадим Красносельский поздравил собеседников с наступившим юбилеем республики. Он выразил благодарность всем, кто участвовал в организации и проведении праздничных мероприятий, подчеркнув, что оценивает проделанную работу на «отлично». Глава государства говорил о проявленном приднестровцами интересе и многочисленности участников официальных и культурно-массовых мероприятий. Единственным отрицательным моментом Президент назвал настойчивое нежелание граждан заботиться о безопасности – своей и окружающих, и игнорирование масочного режима. Несмотря на предварительную информационно-пропагандистскую работу в этом направлении и предупреждение об ответственности за нарушение установленных требований, было принято решение меры воздействия в праздничные дни не применять. Но с наступлением рабочих будней контроль исполнения масочного режима в закрытых помещениях общественного пользования и местах массового скопления граждан ужесточен. Соответствующую задачу Президент поставил перед сотрудниками органов внутренних дел, сообщает пресс-служба Президента.
На заседании штаба отмечалось, что эпидемиологическая ситуация остается в республике сложной. Количество инфицированных COVID-19 граждан растет. За три дня выявлено 139 новых случаев. При этом выздоровело за указанный период только 15 человек. Двое носителей коронавируса скончались (всего за время пандемии скончалось 65 приднестровцев; летальность составляет 2,8%). Из зарегистрированных за весь коронавирусный период 2332 факта заболевания COVID-19 выздоровело 69% инфицированных пациентов (1600 человек).
Учитывая рост заболеваемости и политику, направленную на раннее выявление инфицированных граждан (тестирование и изоляция в стационарах первого уровня потенциальных носителей вируса из окружения заболевших), провизорные отделения инфекционных госпиталей быстро заполняются. В этой связи приято решение подозреваемых в инфицировании граждан без ярко выраженной COVID-симптоматики тестировать в домашних условиях, контролируя соблюдение строгой самоизоляции до получения результатов ПЦР-исследования биоматериала пациента.
Президент напомнил о поставленной задаче по благоустройству госпиталей. Бендерский в течение трех ближайших дней не будет принимать пациентов (поступающих перенаправят в столицу). За это время там проведут необходимые работы для обеспечения стационара комфортными душевыми и решения других вопросов ремонтно-технического характера. Говорили о бендерской больнице и в контексте проведенных проверок, в результате которых выявлен ряд серьезных нарушений. Главврач и руководитель одного из отделений временно отстранены от должностей. Проверки продолжаются. Вадим Красносельский при этом подчеркнул, что цель любой проверки – не наказать, а выявить корень проблемы, найти пути решения и правильно организовать дальнейшую работу.
Служебные проверки будут продолжены и по фактам, связанным с выявленным очагом заболевания на фабрике «Флоаре».
Особый разговор сегодня состоялся с главврачами. Президент говорил об ответственности за каждого пациента, которая лежит на руководителях медучреждений, а также о том, что для повышения уровня администрирования главные врачи должны постоянно повышать собственную профессиональную квалификацию. По поручению Президента из сотрудников аппарата Минздрава будет укомплектован штат проверяющих, которые будут осуществлять системный контроль деятельности главврачей. president.gospmr.org