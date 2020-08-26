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В республике снизилось число новых случаев ВИЧ-инфекции

В республике снизилось число новых случаев ВИЧ-инфекции

В последние годы в Приднестровье наблюдается снижение числа новых случаев ВИЧ-инфекции, сообщил главврач Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Александр Гончар в эфире Радио 1.

Если за первые 6 месяцев 2018 года в республике было зарегистрировано 127 новых случаев инфицирования, то за первое полугодие 2019-го – на 16% процентов меньше. А за шесть месяцев 2020-го снижение составило ещё около 30%.

Из-за карантинных ограничений, введённых на время пандемии коронавируса, проводилось меньше обследований среди населения на ВИЧ, что могло повлиять на результаты, отмечает Александр Гончар. Сейчас охват приднестровцев тестированием вновь увеличился, пишет [left][/left]novostipmr.com.

Глава центра по борьбе со СПИД напомнил, что провериться на наличие ВИЧ-инфекции можно совершенно бесплатно в поликлинике по месту жительства. Вовремя выявленная инфекция и начатое лечение не только позволяют пациенту сохранить жизнь, но и уменьшают вероятность дальнейшего распространения вируса.
novostipmr.com
  • Сегодня, 06:08
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