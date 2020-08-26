В последние годы в Приднестровье наблюдается снижение числа новых случаев ВИЧ-инфекции, сообщил главврач Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Александр Гончар в эфире Радио 1.
Если за первые 6 месяцев 2018 года в республике было зарегистрировано 127 новых случаев инфицирования, то за первое полугодие 2019-го – на 16% процентов меньше. А за шесть месяцев 2020-го снижение составило ещё около 30%.
Из-за карантинных ограничений, введённых на время пандемии коронавируса, проводилось меньше обследований среди населения на ВИЧ, что могло повлиять на результаты, отмечает Александр Гончар. Сейчас охват приднестровцев тестированием вновь увеличился, пишет [left][/left]novostipmr.com.
Глава центра по борьбе со СПИД напомнил, что провериться на наличие ВИЧ-инфекции можно совершенно бесплатно в поликлинике по месту жительства. Вовремя выявленная инфекция и начатое лечение не только позволяют пациенту сохранить жизнь, но и уменьшают вероятность дальнейшего распространения вируса. novostipmr.com