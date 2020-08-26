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Украина с победы дебютировала в элитном дивизионе Лиги наций

Украина с победы дебютировала в элитном дивизионе Лиги наций

Сборная Украины успешным выступлением в дебютном розыгрыше Лиги наций и победой в группе с Чехией и Словакией обеспечила себе участие в элитном дивизионе турнира во втором розыгрыше.

Команда Шевченко попала в группу с Германией, Испанией и Швейцарией. Именно с последней и довелось дебютировать домашним матчем в фартовом Львове, хоть и без зрителей, что в условиях коронавируса сейчас данность.

Вместе с дебютом сборной в турнире дебютировали в сборной Украины защитники Александр Тымчик и Богдан Михайличенко, которые отыграли отлично, отметившись голевыми передачами.

Украина с победы дебютировала в элитном дивизионе Лиги наций

Швейцария удивила активным высоким прессингом со стартовых минут, из-за чего наши футболисты очень много ошибались, а мяч у них в ногах почти не держался, пишет korrespondent.net.

Первые десять минут наши игроки вообще играли почти без мяча, без атак, но первый же момент у ворот Зоммера едва не закончился голом. Малиновский зряче пробил издали, но гостей выручила штанга, а Ярмоленко на добивании пробил мимо.

Уже в следующей атаке украинцы забили. Малиновский отправил Тымчика на свидание с Зоммером, но тот под острым углом пробил во вратаря. Тем не менее мяч снова отскочил к Тымчуку, который отдал передачу на Ярмоленко, а тот пяткой отправил мяч в ворота.

Украина с победы дебютировала в элитном дивизионе Лиги наций

Швейцария продолжила давить, но вновь должны были забивать украинцы – Кривцов длинной передачей "отрезал" пятерых соперников, Малиновский отдал на Зинченко, тот переадресовал на Коноплянку, который левой с убойной позиции пробил мимо.

Больше в первом тайме у наших игроков впереди не было, а вот швейцарцы регулярно создавали напряжение у ворот Пятова, в том числе из-за ошибок и обрезок вратаря, Зинченко, Тымчика.

Украина с победы дебютировала в элитном дивизионе Лиги наций

В итоге Швейцария отыгралась практически в раздевалку. На 41-й минуте Сеферович получил мяч от Джаки перед украинской штрафной, качнул Зинченко и точно пробил в ближний угол. Пятов прыгал, но спасти не смог.

После перерыва сборная Украины успокоилась и перехватила инициативу. Наши игроки прибавили в движении с мячом и без него, проще стали выходить в атаку, плюс Шевченко оживил атаку выходом Яремчука вместо Коноплянки.

У Швейцарии был один момент, когда Варгас головой отправил мяч в штангу. Но это был эпизод, а в целом второй тайм прошел под диктовку Украины, которая забила решающий гол на 68-й минуте. Михайличенко отдал под удар на Зинченко, который с угла штрафной "парашютом" отправил снаряд за шиворот Зоммеру.

После этого была возможность упрочить лидерство у Жуниора Мораса, но счет остался неизменным. Концовка тайма прошла в напряженных атаках Швейцарии, но настойщих острых моментов у ворот Пятова не было.

Свой следующий матч Лиги наций команда Андрея Шевченко проведет уже 6 августа против сборной Испании в Мадриде.

Украина с победы дебютировала в элитном дивизионе Лиги наций

Украина — Швейцария 2:1
Голы: Ярмоленко, 14, Зинченко, 68 — Сеферович, 41

Украина: Пятов — Тымчик, Кривцов, Матвиенко, Михайличенко — Малиновский, Степаненко, Зинченко — Ярмоленко, Мораес, Коноплянка (Яремчук, 54).

Швейцария: Зоммер — Мбабу, Эльведи, Аканжи, Родригес, Цубер (Штеффен, 46) — Эмболо, Соу (Эбишер, 82), Джака, Варгас (Айети, 73) — Сеферович.

Предупреждения: Тымчик — Штеффен, Элведи
korrespondent.net
  • Сегодня, 06:15
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