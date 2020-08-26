Сборная Украины успешным выступлением в дебютном розыгрыше Лиги наций и победой в группе с Чехией и Словакией обеспечила себе участие в элитном дивизионе турнира во втором розыгрыше.
Команда Шевченко попала в группу с Германией, Испанией и Швейцарией. Именно с последней и довелось дебютировать домашним матчем в фартовом Львове, хоть и без зрителей, что в условиях коронавируса сейчас данность.
Вместе с дебютом сборной в турнире дебютировали в сборной Украины защитники Александр Тымчик и Богдан Михайличенко, которые отыграли отлично, отметившись голевыми передачами.
Швейцария удивила активным высоким прессингом со стартовых минут, из-за чего наши футболисты очень много ошибались, а мяч у них в ногах почти не держался, пишет korrespondent.net.
Первые десять минут наши игроки вообще играли почти без мяча, без атак, но первый же момент у ворот Зоммера едва не закончился голом. Малиновский зряче пробил издали, но гостей выручила штанга, а Ярмоленко на добивании пробил мимо.
Уже в следующей атаке украинцы забили. Малиновский отправил Тымчика на свидание с Зоммером, но тот под острым углом пробил во вратаря. Тем не менее мяч снова отскочил к Тымчуку, который отдал передачу на Ярмоленко, а тот пяткой отправил мяч в ворота.
Швейцария продолжила давить, но вновь должны были забивать украинцы – Кривцов длинной передачей "отрезал" пятерых соперников, Малиновский отдал на Зинченко, тот переадресовал на Коноплянку, который левой с убойной позиции пробил мимо.
Больше в первом тайме у наших игроков впереди не было, а вот швейцарцы регулярно создавали напряжение у ворот Пятова, в том числе из-за ошибок и обрезок вратаря, Зинченко, Тымчика.
В итоге Швейцария отыгралась практически в раздевалку. На 41-й минуте Сеферович получил мяч от Джаки перед украинской штрафной, качнул Зинченко и точно пробил в ближний угол. Пятов прыгал, но спасти не смог.
После перерыва сборная Украины успокоилась и перехватила инициативу. Наши игроки прибавили в движении с мячом и без него, проще стали выходить в атаку, плюс Шевченко оживил атаку выходом Яремчука вместо Коноплянки.
У Швейцарии был один момент, когда Варгас головой отправил мяч в штангу. Но это был эпизод, а в целом второй тайм прошел под диктовку Украины, которая забила решающий гол на 68-й минуте. Михайличенко отдал под удар на Зинченко, который с угла штрафной "парашютом" отправил снаряд за шиворот Зоммеру.
После этого была возможность упрочить лидерство у Жуниора Мораса, но счет остался неизменным. Концовка тайма прошла в напряженных атаках Швейцарии, но настойщих острых моментов у ворот Пятова не было.
Свой следующий матч Лиги наций команда Андрея Шевченко проведет уже 6 августа против сборной Испании в Мадриде.