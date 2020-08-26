Волна недовольства поднялась среди родителей и учителей спустя всего три дня с начала учебного года.
Новые правила и условия, в которых проходят уроки на фоне эпидемии коронавируса, вызвали недовольство обоих лагерей - как родителей, так и учителей. Один из родителей рассказал Noi.md на условиях анонимности, что правила в школе, в которой учатся два его ребенка, очень строгие и совершенно нереальные. Правила поведения при поездке на школьных троллейбусах и автобусах
По его словам, за те 30 минут, сколько длится урок, учителям удается немногое. И рекомендация Министерства образования отменить домашнее задание для учеников вызывает опасения, что это приведет к снижению уровня усвоения материала. Учителя говорят, что это абсолютно неверный подход, так как домашнее задание мотивирует учащихся усваивать то, что преподается в классе.
В то же время родители жалуются, что учителя вынуждены выходить к ученикам в защитных масках, что влияет на способность преподавания. Учителя также не имеют права передвигаться по классу, а учащиеся должны сидеть за своими партами и не выходить к доске во время уроков. Родитель также рассказал, что класс поделен на две группы: одна группа приходит в школу, а вторая проводит уроки после обеда в режиме онлайн, длительность урока – 15 минут. Учителя и родители возмущены, так как за 15 минут мало что можно успеть объяснить и усвоить. По словам родителей, это приведет к деградации учащихся и воспитанию необразованного поколения.
Ученики не имеют права выходить из класса, разрешаются лишь походы в туалет. Перемены между уроками - 10 минут, а за это время преподаватель не успевает перейти из одного кабинета в другой или из одного блока в другой.
Родители также опасаются, что с 15 сентября школы закроются и вернутся к режиму онлайн-обучения, как сообщили некоторые учителя. На просьбу Noi.md прокомментировать эти слухи представители Министерства образования ответили, что это спекуляции. «Мы не для того откр