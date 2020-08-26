В период с 28 августа по 3 сентября на территории республики зарегистрировано 173 заявления и сообщения о преступлениях. По 140 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.
За отчётный период было зарегистрировано одно убийство (раскрыто), два грабежа, 30 краж (11 из них раскрыты по горячим следам). Выявлено и задокументировано девять фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков (лица установлены по всем фактам), два преступления в сфере экономики (одно раскрыто), сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Сотрудниками ОВД были разысканы пять обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представителями УпВМ МВД ПМР из этой категории граждан был выявлен и задержан один человек, а также восемь госдолжников и три неплательщика алиментов.
Сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел составлено 876 административных протоколов за нарушение правил дорожного движения. Отстранён от управления транспортом 21 водитель в состоянии опьянения. На территории обслуживания г. Бендеры и Слободзейского района выявлено по шесть таких водителей, Рыбницкого района – четыре, Каменского – три, г. Тирасполь – два.
С 28 августа по 3 сентября на территории республики зарегистрировано девять пожаров. Погибших и раненых нет. По два пожара – на территории обслуживания г. Тирасполь и Рыбницкого района (в г. Рыбница и с. Большой Молокиш), по одному – в г. Днестровск и на территории обслуживания г. Бендеры (с. Парканы), в районах: Слободзейском (с. Коротное), Григориопольском (с. Буторы), Каменском (с. Окница). За нарушение правил пожарной безопасности составлено 20 административных протоколов. mvdpmr.org