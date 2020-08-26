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Страны G20 обсудили повышение готовности к будущим пандемиям

Страны G20 обсудили повышение готовности к будущим пандемиям

Страны Группы двадцати (G20) провели внеочередную встречу, чтобы обсудить расширение международного сотрудничества для восстановления после последствий пандемии COVID-19, а также повышения готовности к будущим пандемиям.

Об этом говорится в опубликованном в четверг коммюнике по итогам совещания министров иностранных дел стран - членов G20. Мероприятие прошло под председательством Саудовской Аравии в режиме видеоконференции, передает tass.ru

"Министры и представители международных организаций обсудили важность координации профилактических мер при трансграничном управлении для защиты жизней и средств к существованию", - отмечается в документе.

"В ходе встречи министры иностранных дел признали важность открытия границ, объединения семей и стимуляции мер, позволяющих экономике расти в свете защитных мер, принимаемых организациями здравоохранения, и национального регулирования во время пандемии COVID-19", - указывается в коммюнике.

Министры выразили "глубокие соболезнования в связи с огромными человеческими жертвами и трагическими последствиями, вызванными COVID-19, выразив признательность работникам переднего края за их усилия по защите здоровья и безопасности населения".

Как заявил со своей стороны министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд, "открытие границ в соответствии со всеми защитными мерами и национальными правилами поможет нашим экономикам расти, людям - процветать и, конечно же, принесет надежду человечеству на то, что сотрудничество преодолеет пандемию".

tass.ru


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