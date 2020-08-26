В 1973 году на археологических раскопках Мавандуй в Китае в гробнице аристократки династии Хань леди Дай нашли кусок шелка, на котором был начертан текст. Находка относится к 168 году до н. э. До сих пор текст не могли интерпретировать, так как он написан с использованием древних китайских диалектов. Ученым пришлось сначала разобраться в них, чтобы понять, о чем идет речь, пишет moya-planeta.ru ссылаясь на Daily Mail.
Точку в исследовании поставили ученые из Бангорского университета (Великобритания). После перевода с древних диалектов они представили свою интерпретацию. В тексте описывается организация тела в виде системы путей и связанных с ними паттернами болезней. Авторы исследования отмечают, что при интерпретации необходимо было отойти от западного взгляда на человеческое тело и опираться на традиционную китайскую медицину, которая основана на философской концепции противоположностей инь и ян.
«Мы считаем, что представленная нами интерпретация бросает вызов мнению о том, что у "анатомии акупунктуры" нет научного обоснования. Текст показывает, что самые ранние врачи, которые писали о меридианах, на самом деле описывали физическое тело», — поделилась соавтор исследования Вивьен Шоу.
Рукописи были созданы до известного ранее самого древнего медицинского текста Китая — «Канона Желтого императора о внутреннем». В текстах из гробницы исследователи нашли описание путей, которые также были приняты в «Каноне», что показывает, что он появился позже. moya-planeta.ru