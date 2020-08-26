Государственные награды, почетные звания и медали "30 лет ПМР". На Площади Освобождения чествовали заслуженных людей Бендер. На сайте бендерского городского Совета народных депутатов сообщается, что среди награжденных и депутаты и сотрудники аппарата бендерского городского Совета.
- Марченко Александр Викторович, депутат бендерского городского Совета народных депутатов от избирательного округа № 20 - Медаль «За трудовую доблесть»;
- Журя Владимир Иванович, депутат бендерского городского Совета народных депутатов от избирательного округа № 16 - Медаль «За отличие в труде»;
- Колесниченко Александр Владимирович, депутат бендерского городского Совета народных депутатов от избирательного округа №7 – Грамота Президента ПМР;
- Мирошников Валентин Витальевич, депутат бендерского городского Совета народных депутатов от избирательного округа №27 - Грамота Президента ПМР;
- Стрымбей Михаил Григорьевич, депутат бендерского городского Совета народных депутатов от избирательного округа №28 - Грамота Президента ПМР;
- Лисаченко Николай Валерьевич, депутат бендерского городского Совета народных депутатов от избирательного округа №9 - Благодарственное письмо Президента ПМР;
- Корниевский Владимир Владимирович, депутат бендерского городского Совета народных депутатов от избирательного округа №21 - Благодарственное письмо Президента ПМР;
- Нечеса Николай Васильевич, начальник социально-экономического отдела Бендерского городского Совета народных депутатов – Медаль «За безупречную службу» II степени. bendery.org