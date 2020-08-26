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Наградили лучших бендерчан

Наградили лучших бендерчан

Государственные награды, почетные звания и медали "30 лет ПМР". На Площади Освобождения чествовали заслуженных людей Бендер. На сайте бендерского городского Совета народных депутатов сообщается, что среди награжденных и депутаты и сотрудники аппарата бендерского городского Совета.

- Марченко Александр Викторович, депутат бендерского городского Совета народных депутатов от избирательного округа № 20 - Медаль «За трудовую доблесть»;

- Журя Владимир Иванович, депутат бендерского городского Совета народных депутатов от избирательного округа № 16 - Медаль «За отличие в труде»;

- Колесниченко Александр Владимирович, депутат бендерского городского Совета народных депутатов от избирательного округа №7 – Грамота Президента ПМР;

- Мирошников Валентин Витальевич, депутат бендерского городского Совета народных депутатов от избирательного округа №27 - Грамота Президента ПМР;

- Стрымбей Михаил Григорьевич, депутат бендерского городского Совета народных депутатов от избирательного округа №28 - Грамота Президента ПМР;

- Лисаченко Николай Валерьевич, депутат бендерского городского Совета народных депутатов от избирательного округа №9 - Благодарственное письмо Президента ПМР;

- Корниевский Владимир Владимирович, депутат бендерского городского Совета народных депутатов от избирательного округа №21 - Благодарственное письмо Президента ПМР;

- Нечеса Николай Васильевич, начальник социально-экономического отдела Бендерского городского Совета народных депутатов – Медаль «За безупречную службу» II степени.
bendery.org
  • Сегодня, 17:39
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