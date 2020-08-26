Пункт выездного консульского обслуживания в Тирасполе с 7 сентября открывает приём граждан по нотариальным вопросам. Работать он будет временно, на период пандемии.
Граждане смогут оформить доверенности, заверить подлинность подписей и копий документов, получить справку об отсутствии брака, зарегистрированного на территории РФ, пишет novostipmr.com.
В связи с эпидемиологической обстановкой в стране приём документов по вопросам нотариата будет осуществляться только по предварительной записи по телефону 0 (533) 9-55-39. Часы приёма документов - вторник, среда и четверг с 9:00 до 12:30.
При оформлении доверенности в консульском пункте при себе необходимо иметь текст доверенности в формате Microsoft Word на электронном носителе.
Также у граждан должны быть защитные маски и перчатки. Кроме того, необходимо соблюдать социальную дистанцию 2 метра, обрабатывать руки антисептиком, а температура тела не должна превышать 37 градусов. Находиться в помещении могут не более 3 человек. Нарушение вышеуказанных требований влечет за собой отказ в предоставлении госуслуг, уточняется на официальной странице Пункта выездного консульского обслуживания Посольства России в РМ в соцсетях.