Dnestr.TV

 
0

Российское консульство в Тирасполе с 7 сентября начнет приём граждан по нотариальным вопросам

Российское консульство в Тирасполе с 7 сентября начнет приём граждан по нотариальным вопросам

Пункт выездного консульского обслуживания в Тирасполе с 7 сентября открывает приём граждан по нотариальным вопросам. Работать он будет временно, на период пандемии.

Граждане смогут оформить доверенности, заверить подлинность подписей и копий документов, получить справку об отсутствии брака, зарегистрированного на территории РФ, пишет novostipmr.com.

В связи с эпидемиологической обстановкой в стране приём документов по вопросам нотариата будет осуществляться только по предварительной записи по телефону 0 (533) 9-55-39. Часы приёма документов - вторник, среда и четверг с 9:00 до 12:30.

При оформлении доверенности в консульском пункте при себе необходимо иметь текст доверенности в формате Microsoft Word на электронном носителе.

Также у граждан должны быть защитные маски и перчатки. Кроме того, необходимо соблюдать социальную дистанцию 2 метра, обрабатывать руки антисептиком, а температура тела не должна превышать 37 градусов. Находиться в помещении могут не более 3 человек. Нарушение вышеуказанных требований влечет за собой отказ в предоставлении госуслуг, уточняется на официальной странице Пункта выездного консульского обслуживания Посольства России в РМ в соцсетях.

Российское консульство в Тирасполе с 7 сентября начнет приём граждан по нотариальным вопросам
novostipmr.com
  • Сегодня, 17:42
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Что будет с Линксервисом?
  • No comment. И снова провал в Бендерах
  • Народ говорит Спасибо!
  • Народ говорит: Дистанционное обучение. Плюсы и минусы
  • ПРБ рекомендовал банкам проводить идентификацию лиц, по ...
  • В порту Бейрута взорвалось судно под молдавским флагом: ...
  • Ау, люди! Работа ищет вас!
  • Приют без прописки
  • No comment. 26.08.20 Пожар в центре Тирасполя
  • Раскрыто жестокое преступление. Подозреваемый в убийств ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Что будет с Линксервисом?
  • No comment. И снова провал в Бендерах
  • Народ говорит Спасибо!
  • Народ говорит: Дистанционное обучение. Плюсы и минусы
  • ПРБ рекомендовал банкам проводить идентификацию лиц, по ...
  • В порту Бейрута взорвалось судно под молдавским флагом: ...
  • Ау, люди! Работа ищет вас!
  • Приют без прописки
  • No comment. 26.08.20 Пожар в центре Тирасполя
  • Раскрыто жестокое преступление. Подозреваемый в убийств ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна