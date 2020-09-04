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Додон, завершая свой мандат, поблагодарил соотечественников за доверие

Додон, завершая свой мандат, поблагодарил соотечественников за доверие

Президент Молдовы подчеркнул, что все это время для него было большой честью представлять государство от имени всех граждан.

Глава государства отметил, что он отнесся к своей миссии ответственно, выполняя обязательства перед людьми всех социальных категорий, десятки социальных программ и многочисленные законодательные инициативы затронули сотни тысяч граждан Молдовы, пишет sputnik.md.

"Делал это решительно и с убеждением, что мы можем решать свою судьбу и будущее. 2019 год это доказал, когда я решительно способствовал освобождению государства от захвативших его олигархов", - написал Додон на своей странице в Facebook.

Он убежден, что с достоинством и взвешенно вел диалог с нашими внешнеполитическими друзьями.

На данный момент, уверен президент, Молдова - страна, которая подтвердила свое место в мире, и которая не вмешивается в грязные геополитические противостояния.

Глава государства отметил, что относился с уважением к нашим исконным ценностям, убежденный в том, что самое святое и дорогое, что у нас есть – это семья и вера в Бога.


sputnik.md
  • Сегодня, 05:31
  • DTV
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