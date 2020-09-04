Президент Молдовы подчеркнул, что все это время для него было большой честью представлять государство от имени всех граждан.
Глава государства отметил, что он отнесся к своей миссии ответственно, выполняя обязательства перед людьми всех социальных категорий, десятки социальных программ и многочисленные законодательные инициативы затронули сотни тысяч граждан Молдовы, пишет sputnik.md.
"Делал это решительно и с убеждением, что мы можем решать свою судьбу и будущее. 2019 год это доказал, когда я решительно способствовал освобождению государства от захвативших его олигархов", - написал Додон на своей странице в Facebook.
Он убежден, что с достоинством и взвешенно вел диалог с нашими внешнеполитическими друзьями.
На данный момент, уверен президент, Молдова - страна, которая подтвердила свое место в мире, и которая не вмешивается в грязные геополитические противостояния.
Глава государства отметил, что относился с уважением к нашим исконным ценностям, убежденный в том, что самое святое и дорогое, что у нас есть – это семья и вера в Бога.