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Молдова может стать не единственным наблюдателем при ЕАЭС

Молдова может стать не единственным наблюдателем при ЕАЭС

Совет Евразийской экономической комиссии в пятницу рассмотрел проект решения Высшего Евразийского экономического совета о предоставлении Узбекистану статуса государства-наблюдателя при ЕАЭС.

Окончательное решение будут принимать главы государств ЕАЭС.

Ранее с просьбой рассмотреть данный вопрос к председателю Высшего Евразийского экономического совета, президенту Белоруссии Александру Лукашенко обратился президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

В 2016-2019 годах общий товарооборот Узбекистана с государствами ЕАЭС вырос на 60%, до 8,4 миллиардов долларов, сообщает bloknot-moldova.md ссылаясь на агентство БЕЛТА.
bloknot-moldova.md
  • Сегодня, 05:38
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