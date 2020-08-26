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Молдова может стать не единственным наблюдателем при ЕАЭС
Совет Евразийской экономической комиссии в пятницу рассмотрел проект решения Высшего Евразийского экономического совета о предоставлении Узбекистану статуса государства-наблюдателя при ЕАЭС.
Окончательное решение будут принимать главы государств ЕАЭС.
Ранее с просьбой рассмотреть данный вопрос к председателю Высшего Евразийского экономического совета, президенту Белоруссии Александру Лукашенко обратился президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
В 2016-2019 годах общий товарооборот Узбекистана с государствами ЕАЭС вырос на 60%, до 8,4 миллиардов долларов, сообщает bloknot-moldova.md ссылаясь на агентство БЕЛТА.
bloknot-moldova.md
- Сегодня, 05:38
- DTV
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