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Россия ввела санкции против экс-президента Украины Петра Порошенко

Россия ввела санкции против экс-президента Украины Петра Порошенко

Кабинет министров России ввел санкции против бывшего президента Украины Петра Порошенко. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Помимо Порошенко, в списке упомянуты лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, член запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» Ахтем Чийгоз, экс-глава Службы безопасности Украины (СБУ) Валентин Наливайченко, депутат Верховной Рады Сергей Тарута, бывший представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко и другие. Всего в документе числится 41 человек, пишет lenta.ru.

Ранее МИД Украины призвал ввести санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. В ведомстве отметили, что Международному сообществу необходимо надлежащим образом отреагировать на заявление Германии о том, что Навальный был отравлен боевым отравляющим веществом группы «Новичок».

Россия ввела санкции против экс-президента Украины Петра Порошенко

Россия ввела санкции против экс-президента Украины Петра Порошенко

Россия ввела санкции против экс-президента Украины Петра Порошенко

Россия ввела санкции против экс-президента Украины Петра Порошенко

Россия ввела санкции против экс-президента Украины Петра Порошенко

Россия ввела санкции против экс-президента Украины Петра Порошенко





  • Сегодня, 05:47
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