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О ситуации на дорогах республики

О ситуации на дорогах республики

По состоянию на 17:00 4 сентября в республике зарегистрировано девять ДТП. Одно из них произошло в Бендерах, остальные – в столице.

В обеденный час пик в Тирасполе зафиксировано сразу три аварии, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

В 12:24 на пересечении улиц Каховской и Одесской водитель «Нивы» не выбрал безопасную дистанцию до остановившегося впереди автомобиля марки Ford. Произошло столкновение.

Спустя десять минут – ДТП на перекрёстке ул. Луначарского и ул. Котовского: водитель Mercedes при развороте не предоставил преимущество в движении автомобилю Toyota, который двигался во встречном направлении. Пассажирка, находившаяся в японском авто, была доставлена в Республиканскую клиническую больницу для обследования.

Ещё одно столкновение произошло на ул. Шевченко в 12:49. Водитель Volkswagen не выдержал дистанцию и врезался в остановившийся впереди автомобиль марки Toyota. Никто не пострадал.
mvdpmr.org
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