Госкорпорация "Роскосмос" в ближайшие месяцы совместно с одним из ведущих российских спутниковых вещателей запустит телеканал "Первый космический". Об этом сообщил ТАСС источник в медиа.
"Руководством госкорпорации принято решение совместно с одним из ведущих российских спутниковых вещателей создать телеканал, который получил название "Первый космический", - рассказал собеседник агентства.
Источник уточнил, что тематика программ "Первого космического" будет посвящена космосу в целом, в том числе деятельности госкорпорации и входящих в нее предприятий.
"В эфире телеканала будут представлены эксклюзивные материалы о космосе, научных экспериментах, специальные репортажи и документальные фильмы. Канал в перспективе может выйти на круглосуточную работу", - отметил собеседник.
В настоящее время участники проекта ведут завершающие переговоры, продолжается подбор сотрудников, "первый эфир должен состояться в ближайшие месяцы", сказал источник. Собеседник не назвал партнера госкорпорации.
В Роскосмосе не стали комментировать ТАСС предоставленную источником информацию. tass.ru