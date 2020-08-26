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Украина и Румыния договорились о военно-техническом сотрудничестве

Украина и Румыния договорились о военно-техническом сотрудничестве

Министр обороны Украины Андрей Таран в рамках рабочего визита в Румынию подписал межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в субботу, 5 сентября.

Указано, что сегодня Таран встретился с министром национальной обороны Румынии Николае-Ионел Чуке. Они обсудили ряд актуальных вопросов, представляющих взаимный интерес: военно-техническое сотрудничество, проведение совместных военных учений, а также обмен данными о воздушной, надводной и подводной обстановки, пишет korrespondent.net.

"Итогом визита стало подписание соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Румынии о военно-техническом сотрудничестве, что позволит усилить сотрудничество между странами в оборонной сфере", – говорится в сообщении.

Отмечается, что визит Тарана в Румынию создал условия для дальнейшего углубления двустороннего военно-политического, военного и военно-технического сотрудничества и развития партнерских отношений ВСУ с вооруженными силами Румынии, которые обеспечивают стабильность ситуации безопасности на юго-восточном фланге НАТО.

Накануне сообщалось, что Киев впервые с официальным визитом посетила делегация Минобороны Ирака. Министры обороны двух стран провели двухсторонние переговоры и подписали меморандум о взаимопонимании в сфере военного сотрудничества между оборонными ведомствами
korrespondent.net
  • Вчера, 17:11
  • DTV
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