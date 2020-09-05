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Молдова оказалась на 59 месте в глобальном рейтинге инноваций

Молдова оказалась на 59 месте в глобальном рейтинге инноваций

По оценкам Всемирной организации интеллектуальной собственности, Молдова не демонстрирует высоких показателей по степени инновационного развития.

Республика Молдова заняла 59-е место среди 131 государств в глобальном рейтинге инноваций за 2020 год, набрав в общей сложности 32,98 балла из 100 возможных.

В списке Молдова расположилась между Монголией и Южно-Африканской республикой.
Украина в этом индексе находится на 45-м месте, а Румыния - на 46-м.

Молдову также оценили по степени развития инфраструктуры (88 место), человеческого капитала и исследований (75 место), творческой результативности (51 место), развитости рынка инноваций (42 место), по показателю знаний и технологических результатов (51 место), пишет sputnik.md.

В рейтинге лидирует Швейцария, сохраняя первое место с 2011 года. За ней следуют Швеция, США, Великобритания и Нидерланды. Впервые в десятку стран с самым высоким уровнем инноваций вошла Республика Корея.

Глобальный индекс инноваций публикуется ежегодно с 2007 года и составляется Всемирной организацией интеллектуальной собственности.

Каждая из стран оценивается, исходя из 80 показателей, в том числе исследований потенциала по человеческому и исследовательскому капиталу, инфраструктуре и другим.
sputnik.md


  • Вчера, 17:19
  • DTV
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