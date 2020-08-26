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Шойгу вручил Кубок Армейских игр команде России

Шойгу вручил Кубок Армейских игр команде России

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вручил Кубок Армейских международных игр команде России, ставшей абсолютным победителем в общекомандном зачете.

"Я вышел на эту сцену не только для того, чтобы вручить этот главный приз. Хотя это является грандиозным и самым важным событием для любой армии, одержавшей победу в мирных условиях. Мы сегодня завершаем VI Армейские международные игры, игры, на которых есть победители и нет проигравших. Игры, на которых появились новые друзья, новые мастера", - сказал Шойгу.

Он отметил, что на этих соревнованиях встречаются самые сильные, опытные и мужественные, и поблагодарил представителей армий 32 государств, которые приехали в Россию и другие страны, принимавшие Армейские игры в этом году, чтобы принять участие в 30 конкурсах. "А это значит, появилось дополнительно 30 лучших в своей профессии, в своем деле - 30 лучших экипажей, 30 лучших командиров, наводчиков, стрелков, 30 лучших экипажей самолетов и кораблей", - подчеркнул глава российского военного ведомства, сообщает ТАСС.

Шойгу сказал слова благодарности пяти государствам, которые принимали игры в этом году - России, Азербайджану, Армении, Белоруссии и Узбекистану. "Я признателен вам, уважаемые коллеги, за то, что вы так блистательно организовали соревнования", - сказал министр.

Он также отметил работу судей, обеспечивающих тыловых служб и медиков, которые сделали все, чтобы соревнования пошли максимально безопасно в условиях пандемии. "Надеюсь, на следующий год нас будет больше. Больше будет стран, которые принимают эти Игры, больше будет участников, больше будет тех, кто действительно хочет сотрудничать и хочет дружить. И тех, кто, я надеюсь, никогда не поднимет оружие на того, с кем встречался и подружился на этих Играх", - сказал министр.

Также на церемонии закрытия награды вручили победителям и призерам "Танкового биатлона". Кубок победителей соревнований российским танкистам вручил начальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Салют цветов российского триколора

Церемония закрытия Армейских международных игр в Подмосковье завершилась салютом в цветах государственного флага России.

По данным Западного военного округа, в небо Подмосковья были выпущены более 50 видов фейерверков, в том числе "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега" и "Фиалка". Купола разрывов превысили диаметре 300 м.

"В ходе торжественного воинского ритуала вечернее небо Подмосковья в течение семи минут из 15 салютных установок украсили порядка 3 тыс. фейерверочных выстрелов. В завершении салюта на шестой минуте расчеты салютных установок озарили ночное небо цветами государственного флага РФ", - сообщили в округе.

Произвел праздничный салют отдельный гвардейский салютный дивизион им. маршала артиллерии Владимира Михалкина Западного военного округа, который является единственным подразделением российской армии, которое производит артиллерийские салюты в Дни воинской славы, на военных парадах и на церемонии инаугурации президента РФ.

Армейские игры - 2021

Шойгу также отметил, что армейские международные игры в следующем году получат ряд новшеств, которые помогут усовершенствовать боевую подготовку.

"Отмечу, что возрастающий уровень подготовки всех участников состязаний подтверждает необходимость проведения такого масштабного военно-спортивного мероприятия. Сразу могу сказать, что планируется ряд нововведений, направленных на совершенствование подготовки личного состава, применения вооружения и военной техники", - сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что, "несмотря на мнение скептиков, нынешние Игры прошли более чем успешно". "Армейские команды 32 стран продемонстрировали способность решать задачи в любых условиях обстановки, в том числе и при введении ограничительных мер, связанных с пандемией", - отметил министр.

Шойгу напомнил, что Армейские международные игры - это по сути единственные соревнования в мире, которые удалось провести в условиях пандемии.

Глава Минобороны отметил возросшую конкуренцию между командами практически на всех конкурсах, которые проводились на территории пяти государств. "С каждым годом популярность игр растет не только среди зрителей, но и среди профессионалов. По сравнению с 2015 годом количество команд увеличилось в три раза", - сказал глава военного ведомства.

Он также сообщил, что команды новых стран - участниц - Афганистана, Экваториальной Гвинеи, Намибии, Катара, Палестины и Гвинейской Республики - продемонстрировали на соревнованиях уверенные навыки. По словам министра обороны, в ближайшее время начнется подготовка к следующим Армейским играм.



Шойгу вручил Кубок Армейских игр команде России

Шойгу вручил Кубок Армейских игр команде России

Шойгу вручил Кубок Армейских игр команде России

Шойгу вручил Кубок Армейских игр команде России

Шойгу вручил Кубок Армейских игр команде России
tass.ru
  • Сегодня, 05:38
  • DTV
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