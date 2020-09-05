Масштабный автопробег прошел в рамках мероприятий, посвященных юбилею республики и 29-й годовщине со дня образования Вооруженных сил ПМР.
Организаторами акции выступили общественные организации Приднестровья – «Союз ветеранов Территориально-спасательного отряда», «Союз защитников Приднестровья» города Тирасполь, Объединенный совет трудовых коллективов и приднестровское отделение мотоклуба «Ночные волки». К автоколонне присоединились нынешние защитники Отечества – военнослужащие Министерства обороны, пишет novostipmr.com.
Дорога памяти объединила не только разные поколения защитников, но и боевые места от Тирасполя до Дубоссар. Участники акции возложили цветы к мемориальным плитам и почтили память погибших в Великой Отечественной войне и боевых действиях 1990-92 годов.
Первая точка – Мемориал Славы города Дубоссары. Этот город первым принял на себя удар националистов Молдовы в начале 1990-х годов.
«Недалеко от мемориала находились наши позиции, которые обстреливались противником. Мы выстояли и отстояли нашу землю. Сейчас Вооруженные силы укомплектованы и обеспечены. Это можно было увидеть и на недавнем параде. В 1992 году у нас, к сожалению, не было столько вооружения. Мы как ветераны будем помогать армии, добиваться того, чтобы личный состав продолжал расти в профессиональном плане», – отметил ветеран Вооруженных сил майор запаса Евгений Труханов.
Затем колонна отправилась в населенные пункты, где в 1990-е проходила линия фронта. Километры памяти прошли через Григориополь, села Бычок и Парканы, а также город Воинской славы – Бендеры, сообщает пресс-служба Минобороны ПМР.
В населенных пунктах участников акции встречали представители государственных администраций, молодежных общественно-патриотических движений, студенты ПГУ им. Т. Г. Шевченко и местные жители.
«Этот автопробег посвящен в том числе 29-й годовщине со дня образования Вооруженных сил нашей республики. Посещая памятные места, мы берем пример с тех, кто сражался за эту землю. Сейчас армия для нас – это школа жизни, каждый должен ее пройти, как в свое время это сделали наши предки», – отметил участник автопробега военнослужащий Министерства обороны.
Завершился автопробег в Тирасполе на священном для приднестровцев месте, объединившем память о защитниках разных поколений, – на Мемориале Славы.