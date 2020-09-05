Dnestr.TV

 
0

Автопробег по памятным местам завершился на Мемориале Славы в Тирасполе

Автопробег по памятным местам завершился на Мемориале Славы в Тирасполе

Масштабный автопробег прошел в рамках мероприятий, посвященных юбилею республики и 29-й годовщине со дня образования Вооруженных сил ПМР.

Организаторами акции выступили общественные организации Приднестровья – «Союз ветеранов Территориально-спасательного отряда», «Союз защитников Приднестровья» города Тирасполь, Объединенный совет трудовых коллективов и приднестровское отделение мотоклуба «Ночные волки». К автоколонне присоединились нынешние защитники Отечества – военнослужащие Министерства обороны, пишет novostipmr.com.

Дорога памяти объединила не только разные поколения защитников, но и боевые места от Тирасполя до Дубоссар. Участники акции возложили цветы к мемориальным плитам и почтили память погибших в Великой Отечественной войне и боевых действиях 1990-92 годов.

Первая точка – Мемориал Славы города Дубоссары. Этот город первым принял на себя удар националистов Молдовы в начале 1990-х годов.

«Недалеко от мемориала находились наши позиции, которые обстреливались противником. Мы выстояли и отстояли нашу землю. Сейчас Вооруженные силы укомплектованы и обеспечены. Это можно было увидеть и на недавнем параде. В 1992 году у нас, к сожалению, не было столько вооружения. Мы как ветераны будем помогать армии, добиваться того, чтобы личный состав продолжал расти в профессиональном плане», – отметил ветеран Вооруженных сил майор запаса Евгений Труханов.

Затем колонна отправилась в населенные пункты, где в 1990-е проходила линия фронта. Километры памяти прошли через Григориополь, села Бычок и Парканы, а также город Воинской славы – Бендеры, сообщает пресс-служба Минобороны ПМР.

В населенных пунктах участников акции встречали представители государственных администраций, молодежных общественно-патриотических движений, студенты ПГУ им. Т. Г. Шевченко и местные жители.

«Этот автопробег посвящен в том числе 29-й годовщине со дня образования Вооруженных сил нашей республики. Посещая памятные места, мы берем пример с тех, кто сражался за эту землю. Сейчас армия для нас – это школа жизни, каждый должен ее пройти, как в свое время это сделали наши предки», – отметил участник автопробега военнослужащий Министерства обороны.

Завершился автопробег в Тирасполе на священном для приднестровцев месте, объединившем память о защитниках разных поколений, – на Мемориале Славы.

Автопробег по памятным местам завершился на Мемориале Славы в Тирасполе

Автопробег по памятным местам завершился на Мемориале Славы в Тирасполе

Автопробег по памятным местам завершился на Мемориале Славы в Тирасполе

Автопробег по памятным местам завершился на Мемориале Славы в Тирасполе

Автопробег по памятным местам завершился на Мемориале Славы в Тирасполе

Автопробег по памятным местам завершился на Мемориале Славы в Тирасполе

Автопробег по памятным местам завершился на Мемориале Славы в Тирасполе

Автопробег по памятным местам завершился на Мемориале Славы в Тирасполе

Автопробег по памятным местам завершился на Мемориале Славы в Тирасполе

Автопробег по памятным местам завершился на Мемориале Славы в Тирасполе

Автопробег по памятным местам завершился на Мемориале Славы в Тирасполе

Автопробег по памятным местам завершился на Мемориале Славы в Тирасполе

Автопробег по памятным местам завершился на Мемориале Славы в Тирасполе

Автопробег по памятным местам завершился на Мемориале Славы в Тирасполе

Автопробег по памятным местам завершился на Мемориале Славы в Тирасполе

Автопробег по памятным местам завершился на Мемориале Славы в Тирасполе

Автопробег по памятным местам завершился на Мемориале Славы в Тирасполе

Автопробег по памятным местам завершился на Мемориале Славы в Тирасполе

Автопробег по памятным местам завершился на Мемориале Славы в Тирасполе
novostipmr.com
Фото:mopmr.org
  • Сегодня, 05:47
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Что будет с Линксервисом?
  • Народ говорит: Дистанционное обучение. Плюсы и минусы
  • ПРБ рекомендовал банкам проводить идентификацию лиц, по ...
  • Ау, люди! Работа ищет вас!
  • Приют без прописки
  • No comment. 26.08.20 Пожар в центре Тирасполя
  • Раскрыто жестокое преступление. Подозреваемый в убийств ...
  • Суд рассматривает дело о банкротстве одесского оператор ...
  • No comment. На районе пели и плясали!
  • Размеры среднемесячной заработной платы в ПМР

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Что будет с Линксервисом?
  • Народ говорит: Дистанционное обучение. Плюсы и минусы
  • ПРБ рекомендовал банкам проводить идентификацию лиц, по ...
  • Ау, люди! Работа ищет вас!
  • Приют без прописки
  • No comment. 26.08.20 Пожар в центре Тирасполя
  • Раскрыто жестокое преступление. Подозреваемый в убийств ...
  • Суд рассматривает дело о банкротстве одесского оператор ...
  • No comment. На районе пели и плясали!
  • Размеры среднемесячной заработной платы в ПМР
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна