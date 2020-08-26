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Приднестровские гребцы стали победителями чемпионата России

Приднестровские гребцы стали победителями чемпионата России

Чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ впервые прошёл в Казани и собрал 400 спортсменов из 32 субъектов РФ.

Среди участников был приднестровский каноист Олег Шуринкин. Он завоевал 4 золотые медали: в двойке на дистанциях 200 м и 1 000 м, в эстафете и в четвёрке вместе с тираспольчанином Владом Чеботарем на 1 000-метровке. В одиночке на этой же дистанции Влад Чеботарь финишировал пятым, сообщает novostipmr.com ссылаясь на Радио 1.

Байдарочник Александр Дьяченко из Казани привёз 2 медали, завоеванные в спринте: золото в двойке, серебро – в одиночке.

У Василия Погребана две награды на классической олимпийской дистанции 1 000 м, второе место в двойке и третье – в четверке, в составе которой выступал ещё один приднестровец – Иван Епишин.

Экипаж четвёрки Зои Манаевой выиграл 1 000-метровку.

Отметим, что первый номер российской сборной каноист Кирилл Шамшурин участие в чемпионате не принимал, он готовится к Кубку мира, где будет соревноваться в одиночке и двойке на дистанции 1 000 метров.

Всего же в состав сборной России по гребле на байдарках и каноэ вошли 19 спортсменов. В их числе и Александр Дьяченко, который с напарником выступит в спринте в байдарке-двойке.

Кубок мира в венгерском Сегеде должен пройти 24-27 сентября.
novostipmr.com
  • Сегодня, 17:35
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