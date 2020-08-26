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В Украине водителей будут штрафовать за ЗD номерные знаки

В Украине водителей будут штрафовать за ЗD номерные знаки

В полиции объясняют, что ЗD номерные знаки не соответствуют установленным требованиям и нормам

В Украине водителей с 3D-номерами будут штрафовать, поскольку те не соответствуют установленным требованиям и нормам. Об этом сообщил корреспондент в эфире телеканала "112 Украина".

"Государственные номерные знаки изготавливаются путем штамповки из ленты из алюминия или листовой стали. Вывод: 3D номерные знаки не соответствуют установленным требованиям. Такое разъяснение предоставили нам в Нацполиции", - сообщил корреспондент.

Такая же норма, добавляют в полиции, существует и в Кодексе административных правонарушений, где предусмотрена ответственность - штраф 170 грн. За совершение такого же правонарушения во второй раз в течение года - штраф 255 грн или общественные работы на срок от тридцати до сорока часов, с возмездным изъятием транспортного средства или без такового.

Директор фирмы по изготовлению знаков Олег Бойко объясняет, что в соответствии с госстандартом номерные знаки изготавливаются методом штамповки. А в случае с 3D-номерами - цифры и буквы просто приклеиваются, и добавляет, что раньше такие знаки заказывали исключительно в качестве сувениров.

В то же время водитель Артур рассказал, что с 4D-номерами ездит уже около полугода и до этого никаких проблем не возникало. Более того, по словам водителя, такие номера лучше видны на камерах видеофиксации.
112.ua
  • Сегодня, 17:40
  • DTV
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