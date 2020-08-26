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Пенсионеры, работавшие в газовой отрасли в Молдове, получат материальную помощь

Пенсионеры, работавшие в газовой отрасли в Молдове, получат материальную помощь

Пенсионеры, проработавшие в газовой отрасли Республики Молдова 10 и более лет, получат по случаю профессионального праздника материальную помощь.

Соответствующее распоряжение подписал председатель правления предприятия Вадим Чебан, сообщает пресс-служба АО «Молдовагаз».

«Наши коллеги сделали очень многое для развития газовой отрасли, а в 90-ые годы смогли сохранить ее функциональность», - отметил Вадим Чебан. По его словам, предприятие и впредь будет оказывать материальную и моральную поддержку своим бывшим сотрудникам, в том числе посредством благотворительных программ.

По данным АО «Молдовагаз», количество пенсионеров, проработавших в системе 10 и более лет, превышает 700 человек.

Кроме того, 45 сотрудников АО «Молдовагаз» отличены памятными грамотами по случаю профессионального праздника, Дня работника газовой системы. В частности, 5 человек получили почетные грамоты правительства Республики Молдова, 5 – почетные грамоты Министерства экономики и инфраструктура, 14 – почетные грамоты АО «Молдовагаз», 21 человек – благодарственные грамоты АО «Молдовагаз», пишет point.md.

Как заявил на церемонии вручения председатель правления предприятия Вадим Чебан, сотрудники являются наиболее важным активом компании. «Я горжусь, что под моим началом трудятся столь высокопрофессиональные специалисты», - отметил Вадим Чебан. В то же время, такими же грамотами был отмечен 81 сотрудник других компаний газовой отрасли.

День работника газовой системы отмечается каждое первое воскресенье сентября, а праздник был учрежден в 1980 году.

Пенсионеры, работавшие в газовой отрасли в Молдове, получат материальную помощь

Пенсионеры, работавшие в газовой отрасли в Молдове, получат материальную помощь

Пенсионеры, работавшие в газовой отрасли в Молдове, получат материальную помощь

Пенсионеры, работавшие в газовой отрасли в Молдове, получат материальную помощь
point.md
  • Сегодня, 17:43
  • DTV
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