Граждане Молдовы, живущие за границей и в Приднестровье, могут зарегистрироваться онлайн, чтобы проголосовать на выборах президента, назначенных на эту осень. Последний срок регистрации — 16 сентября, сообщили в Центральной избирательной комиссии 6 сентября.
В Центризбиркоме РМ подчеркнули, что регистрация заканчивается за 45 дней до выборов (16 сентября). Кроме того, за 25 дней до выборов регистрацию можно отменить. Все это можно сделать на странице alegator.md.
«Предварительная регистрация не исключает граждан из избирательных списков по месту прописки. Если в день выборов человек, который предварительно зарегистрировался, будет находиться в Молдове, он сможет проголосовать по месту прописки», — добавили в ЦИК.
Как пояснили в Центризбиркоме, данные онлайн-регистрации будут использовать для определения числа избирательных участков, которые нужно открыть за границей и на территории Молдовы (для избирателей из Приднестровья).
По данным на 6 сентября, для голосования на выборах президента, намеченных на 1 ноября, предварительно зарегистрировались 28,5 тыс. избирателей. newsmaker.md