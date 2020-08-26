На текущей неделе рынок картофеля отметился снижением цен в Молдове и Украине, тогда как в других странах регулярного мониторинга проекта продавцы ценовые уровни практически не пересматривали.
Так, в Молдове по итогам недели картофель подешевел в среднем до $0,18/кг на фоне растущего предложения этой продукции. Тем не менее, спрос на качественный картофель на молдавском рынке все еще оставался высоким, и в данном случае цены по-прежнему доходили до $0,24/кг, передает east-fruit.com В Украине также средняя цена немного сдвинулась вниз до $0,22/кг, хотя, в целом, ситуация на рынке изменилась мало: фермеры сообщали о продолжающейся уборочной кампании и довольно стабильном спросе на свою продукцию. При этом цены на качественный картофель в Украине, как и ранее, достигали $0,25/кг, а продукция качества ниже среднего предлагалась от $0,20/кг.
Тем временем, в Польше все еще предлагался наиболее дешевый картофель в регионе мониторинга East-Fruit, хотя фермерам даже удалось немного поднять минимальный предел ценового диапазона в сравнении с предыдущей неделей. В конце отчетного периода приобрести картофель на польском рынке можно было по $0,07-0,13/кг.
Поднялись и цены на картофель в Таджикистане, достигнув $0,21-0,24/кг. В России же фермеры предпочитали пока не пересматривать установившиеся ценовые уровни и отправляли продукцию, как и неделей ранее, по $0,12-0,20/кг. Аналогичной политики придерживались и участники рынка в Беларуси и Грузии: $0,15-0,21/кг и $0,16-0,28/кг, соответственно. Морковь
Наиболее активные темпы пересмотра цен на морковь на текущей неделе были зафиксированы в Беларуси, где они упали вдвое. Морковь также немного подешевела в России и Таджикистане, а в Польше, напротив, цены незначительно поднялись.
Так, в Беларуси морковь буквально за неделю успела подешеветь на 44-50% ввиду стремительного роста предложения продукции от местных фермеров. В результате, цены обвалились до наиболее низких показателей из всей европейской части региона мониторинга проекта ($0,13-0,19/кг). Дешевле морковь была только в Таджикистане, где ее можно было приобрести по $0,12-0,15/кг.
Снизились и цены на морковь в России, хотя здесь темпы удешевления продукции были менее существенными. В условиях активной уборочной кампании местным фермерам пришлось пересмотреть цены в сторону снижения на 12-15% до $0,16-0,23/кг.
Тем временем, продавцам моркови в Польше, напротив, удалось несколько поднять цены до $0,21-0,37/кг, а в других странах ситуация на рынке за текущую неделю изменилась мало. В Украине снизилась только минимальная цена на продукцию низкого качества, и общий ценовой диапазон в конце недели составил $0,14-0,25/кг. В то же время в Грузии и Молдове морковь по-прежнему предлагалась по $0,21-0,26/кг и $0,36-0,42/кг, соответственно. east-fruit.com