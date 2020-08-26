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Пиар-война за «Делфи»: танкер опять не подняли

Пиар-война за «Делфи»: танкер опять не подняли

Заявление министра инфраструктуры Владислава Криклия о финальном цикле работ по подъему танкера Delfi, потерпешвего в прошлом ноябре крушение у одесского пляжа «Дельфин», вызвало ажиотаж у чиновников, журналистов и просто праздных зевак.

Как передает корреспондент «Думской», в течение дня вокруг затонувшего бункеровщика кружили буксиры, летали дроны, а люди снимали «завершающий этап» на свои телефоны и камеры.

Несмотря на то, что одесские чиновники во главе с председателем Одесской ОГА Максимом Куцым и вице-мэром Сергеем Подгайным успели в выходной день примчаться на пляж, чтобы сделать несколько фото и написать об этом в соцсетях, танкер сегодня не подняли. Уже под вечер специалисты «Трансшипа» планировали откачку воды.

Пиар-война за «Делфи»: танкер опять не подняли

Тем не менее, мэр Одессы в конце дня присвоил заслугу по работам в поднятии танкера себе, а министр инфраструктуры Владислав Криклий быстро задал ему вопрос: «Товарищ мэр, а причем здесь вы?», на что Труханов ответа не дал, зато в комментариях за мэра сразу вступились многочисленные боты.

Пиар-война за «Делфи»: танкер опять не подняли

Пиар-война за «Делфи»: танкер опять не подняли

Пиар-война за «Делфи»: танкер опять не подняли

Пиар-война за «Делфи»: танкер опять не подняли

Пиар-война за «Делфи»: танкер опять не подняли

Пиар-война за «Делфи»: танкер опять не подняли

Пиар-война за «Делфи»: танкер опять не подняли

Пиар-война за «Делфи»: танкер опять не подняли

Пиар-война за «Делфи»: танкер опять не подняли

Пиар-война за «Делфи»: танкер опять не подняли

Пиар-война за «Делфи»: танкер опять не подняли

Пиар-война за «Делфи»: танкер опять не подняли

Пиар-война за «Делфи»: танкер опять не подняли

Пиар-война за «Делфи»: танкер опять не подняли

Пиар-война за «Делфи»: танкер опять не подняли
dumskaya.net
  • Сегодня, 06:01
  • DTV
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