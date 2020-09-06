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Сборная Молдовы в Лиге наций: шаг второй, менее удачный

Сборная Молдовы в Лиге наций: шаг второй, менее удачный

Тренер Энгин Фират надеялся во втором групповом матче турнира закрепить успех, достигнутый тремя днями ранее, когда наши футболисты, показав неплохую игру, закончили вничью поединок с Косово. Однако на сей раз не вышло.

Сборная Молдовы в Любляне проиграла футболистам Словении со счетом 1-0.

Гол забил в пером тайме Дамиан Бохар.

Тактика Фирата на матч осталась неизменной - крепкая оборона и контратакующие выпады. Она удалась наполовину.

Защита, как и в игре с Косово, допустила лишь один промах. А вот в атаке дела не заладились. Был создан лишь один по-настоящему опасный момент, пишет sputnik.md.

Порадовало то, что наши ребята в последнюю треть матча проявили спортивную злость и большую осмысленность в действиях - после замен и появления на поле вернувшегося в сборную Александру Епуряну.

Это внушило некоторую надежду на будущее, но пока Молдова опустилась на последнюю строчку в группе С третьей лиги турнира.
Следующий матч: Греция - Молдова, 11 октября.

sputnik.md
  • Сегодня, 06:03
  • DTV
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