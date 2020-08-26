Выставка, посвященная 30-летию Приднестровья, прошла в Петербурге 6 сентября. Организаторы показали тесную связь Республики с Россией и поставили этот союз в пример другим странам.
Неразрывно связанные с Россией
Красно-зеленый флаг во всю стену и мелодичный гимн непризнанной Приднестровской Молдавской Республики встречали гостей выставки, разместившейся на Новолитовской улице Петербурга. Инициатором мероприятия выступила общественная организация "Я из Приднестровья", цель которой – сплотить соотечественников и оказать им необходимую помощь.
Основатель организации Владимир Гушан рассказал, что в России живет немало его земляков. Только в официальной группе ВК более трех тысяч участников. Но не у всех есть доступ к социальным сетям, и эта встреча отчасти помогла приднестровцам найти друг друга.
"Я люблю свою Родину и своих соотечественников. И дату 30-летия мы не могли обойти стороной. В условиях пандемии выставка показалась оптимальным форматом, чтобы напомнить соотечественникам о доме и рассказать о республике тем, кто о ней ничего не знает", – объяснил цель встречи Владимир Гушан.
Фото: "ПолитЭксперт" – Аврора Зорина
Экспозицию собирали по крупицам при поддержке Государственного мемориального музея Суворова, Музея боевого братства России, благотворителей из Приднестровья и ветеранов боевых действий.
Красной нитью через всю выставку проходит союз Приднестровья с Россией. Из уст экскурсовода постоянно звучат знакомые имена: Суворов и Кутузов, Пушкин и Жуковский, Распутин и декабрист Раевский и многие другие, чья судьба тесно связана с этой землей.
"Россия – это не только братский народ. Это опора и семья, историческая родина. Около 250 тысяч жителей Приднестровья – граждане РФ. И хотя государственных языков в Республике три, все говорят на русском", – рассказал Владимир Гушан.
От Суворова до современности
Экскурсию по выставке корреспонденту "ПолитЭксперта" провел руководитель военно-патриотического клуба "Комсомолец" Андрей Язов. Сам – коренной ленинградец, но Приднестровье считает второй родиной: там жили бабушка с дедушкой и родилась его мать.
"Мало кто знает, но за эти земли было пролито немало крови русских солдат. И сейчас люди снова вынуждены отстаивать их с оружием в руках, жить в подвешенном состоянии неопределенности, непризнанной независимости", – начал он.
Еще в 1729 году турки сдали русскому князю Потемкину Бендерскую крепость, а основание Тираспольской крепости прямо связано с именем легендарного полководца Суворова. В Приднестровье его очень чтут. В центре экспозиции – портрет военачальника, нарисованный рукой 11-летней девочки из Тирасполя.
Фото: "ПолитЭксперт" – Аврора Зорина
Большой блок экспонатов посвящен Великой Отечественной войне. Карты боевых действий, форма старшины пехоты 1944 года и звезда Героя, предоставленная одним из ветеранов.
Затем – жизнь после войны, связанная с активным ростом промышленности; 1980-е годы – предпосылки создания собственной государственности, и, наконец, 2 сентября 1990-го – день создания Приднестровской Молдавской Республики.
Самый большой раздел посвящен Бендерской трагедии 1992 года, когда Вооруженные силы Молдовы вторглись на территорию Приднестровья: газетные вырезки, фотографии жертв конфликта, форма бойцов подразделений и добровольцев.
"Мне тогда было 12 лет, я как раз приехал к бабушке с дедушкой и стал невольным очевидцем этих событий. Был последний звонок, день выпускников, и в мирный город Бендеры вошла тяжелая техника – танки, БТРы. Наш дом находился недалеко от части Республиканской гвардии. Даже сейчас помню страх от всего пережитого. А 1 августа вошли миротворческие силы России и развели враждующие стороны. Часть военных остались до сих и защищают мир на территории современного Приднестровья", – рассказал Андрей Язов.
На страже Русского мира
В качестве приглашенных гостей на выставку пришли защитники Приднестровья – и коренные жители, и российские добровольцы, которые ехали оборонять Русский мир по зову души.
Фото: "ПолитЭксперт" – Аврора Зорина
Рассказывать об этих событиях очень важно, поделился впечатлениями посетитель выставки Армен Капиев:
"Люди получают очень мало информации. Ни в газетах, ни по телевидению о Приднестровье сегодня не говорят. Откуда человек может узнать, что это такое, что там творится, почему это произошло? Это их законное право на самоопределение. Человек по природе своей свободолюбивый, и если группа людей хочет жить отдельно, почему нет? А нам нужно больше информации. Нужно просвещать людей", – отметил собеседник "ПолитЭксперта".
О значимости мероприятия высказался и член Совета по межнациональным отношениям при губернаторе Ленинградской области, руководитель центра патриотического воспитания "Ленинградский доброволец" и Музея боевого братства России Герман Владимиров.
"На моей памяти таких выставок не было ни одной. Очень отрадно было видеть здесь много людей, ветеранов не только Приднестровского, а разных конфликтов. Это и называется консолидация гражданского общества. Организаторы подготовили потрясающую экспозицию, которая важна не только для нас – тех, кто и так знает эту историю – но и для подрастающего поколения", – подчеркнул он.
Фото: "ПолитЭксперт" – Аврора Зорина
Показательный пример
По мнению Владимира Гушана, Приднестровье можно считать показательным примером: за 30 лет в Республике были созданы все атрибуты государства – собственная валюта, независимые органы власти, армия, медицина, СМИ и промышленность, к слову, максимально заточенная на Россию. Есть даже любимый многими болельщиками футбольный клуб "Шериф".
"Государство полностью автономное. Ему бы международное признание и открытость внешних торговых путей – и я уверен, Республика развивалась бы очень успешно", – отметил он.
Примером Приднестровье может стать и для стран, в которых время от времени происходят попытки разорвать тесную связь с Россией, обратил внимание Андрей Язов.
"Та же Белоруссия пусть посмотрит на Приднестровье. Будущее Республики – только в тесном взаимодействии с Россией. Это надо понимать. И наша основная задача – показать эту историю и ее близость каждому, кто имеет отношения к Русскому миру", – отметил он.