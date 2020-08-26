На заседании Оперативного штаба при Президенте ПМР отмечалось, что ситуация с распространением коронавируса в республике пока не улучшается. В сутки регистрируется порядка полусотни случаев инфицирования граждан. В этой связи принимаются дополнительные профилактические меры, направленные на минимизацию распространения инфекции. Военнослужащим временно предписано не покидать воинские части (речь идет об увольнениях). Ограничение снимут, когда уровень заболеваемости не будет превышать 10 новых случаев в сутки. Еще один запрет связан с посещениями родственниками граждан, находящихся в местах лишения свободы: свидания до особого решения штаба разрешаться не будут.
Повышенное внимание Президент поручил уделить исполнению карантинных требований на продовольственных рынках. К организации мер защиты населения на этих объектах есть нарекания. В селе Буторы, к примеру, деятельность рынка уже приостановлена, сообщает пресс-служба Президента.
Говорили на заседании Оперштаба о медучреждениях, в которых выявлены случаи инфицирования сотрудников. На две недели закрыта стоматология в Бендерах (среди персонала выявлено несколько случаев инфицирования). Вадим Красносельский отметил, что пациенты должны быть в обязательном порядке проинформированы, куда им следует обращаться в случае возникновения острой необходимости в помощи врача. Закрыто на карантин и психиатрическое отделение РКБ, в котором COVID-19 диагностирован у пациентов. Учитывая специфичность ситуации, решено, что пациентов без признаков коронавируса отправят в психиатрическую больницу в Выхватинцах, а на базе профильного отделения РКБ развернут инфекционный госпиталь для данной категории носителей COVID-19. Есть заболевшие среди сотрудников тираспольского травмункта. Вся смена, контактировавшая с заразившимся сотрудником, отправлена на самоизоляцию, но медучреждение продолжит работу – с соблюдением повышенных мер безопасности.
Обсудили на совещании начавшуюся практику тестирования на дому граждан с подозрением на COVID-19. Таким образом уже собран биоматериал более чем 60 человек. Все они находятся в условиях контролируемой самоизоляции до получения результатов ПЦР-исследований. Недопустимо тестирование по месту проживания (нахождения) граждан старше 65 лет, детей до 7 лет, беременных, а также лиц с ярко выраженной COVID-симптоматикой и находящихся в тяжелом состоянии.
Продолжается формирование единой базы данных о гражданах, переболевших коронавирусом.
В ходе заседания Оперштаба отмечено, что 5,6% всех случаев заболевания приднестровцев COVID-19 (132 факта) являются привезенными из-за рубежа. Причем, 49 из них – в течение августа. В этой связи сохраняется запрет на выезд за пределы республики в туристических целях (за исключением случаев приобретения путевок до 1 сентября текущего года).
Президент спрашивал о ситуации в образовательном секторе. Все школы республики приступили к учебному процессу. 4 класса отправлены на карантин в связи с выявленными носителями инфекции: учеба для них организована в дистанционном режиме.
Принимают воспитанников 180 детских садов. Еще 10 откроются к 15 сентября. Ясельные группы по-прежнему не функционируют.
Приступили к учебе и в учебных заведениях высшего и профессионального образования. Масочный режим, как для педагогов, так и для студентов, обязателен, напомнили на заседании Оперштаба.
Вадим Красносельский спрашивал об обеспеченности медучреждений средствами индивидуальной защиты и экспресс-тестами. Очередные поставки ожидаются в ближайшее время. Президент нацелил на своевременное формирование заявок и пополнение запасов. Еще один аспект, на котором остановился Глава государства, – доплаты сотрудникам инфекционных госпиталей. Учитывая, что количество COVID-стационаров увеличивается, правительство должно быть своевременно проинформировано о количестве получателей доплат, чтобы внести необходимые коррективы в проект бюджета, напомнил Вадим Красносельский.
Следующее заседание Оперативного штаба при Президенте запланировано на четверг. president.gospmr.org