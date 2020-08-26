Общее количество преступлений, зарегистрированных с января по август, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось более чем на 4%.
Число тяжких преступлений сократилось на 13%, особо тяжких – более чем на 44%. Зафиксировано меньше грабежей, краж и фактов причинения тяжких телесных повреждений. Преступлений по линии незаконного оборота наркотиков (НОН) зарегистрировано на 35% меньше.
С начала года раскрываемость преступлений по установленным лицам составила 94,1%, что почти на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. mvdpmr.org