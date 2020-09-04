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Награды – создателям республики

Награды – создателям республики

В Бендерах продолжают вручать юбилейный медали «30 лет Приднестровской Молдавской Республике». В историко-краеведческом музее вручили награды людям, стоявшим у истоков республики.

Промышленники и аграрии, управленцы и простые труженики, учителя, рабочие заводов и фабрик. Все они – народные избранники. Вместе с республикой прошли путь длиною в 30 лет. Даниил Матчин – депутат первых созывов Верховного Совета, он участвовал в самых горячих событиях тех лет, передает БТВ.

«Самый сложный период был 89-й год. Национализм был сумасшедший. Многих помню, как они кидались, бросались на наших лидеров. Мы никогда не были против молдавского населения, мы были против национализма», – делится участник становления республики Даниил Матчин.

Именно Советы трудовых коллективов проложили дорогу к образованию Республики. 2 сентября 1990 года на II Чрезвычайном съезде народных депутатов всех уровней Приднестровья провозгласили Приднестровскую Молдавскую Советскую Социалистическую Республику.

Быть первыми, вести за собой людей – было главной задачей народных избранников. Эту задачу депутаты выполнили. Депутат и активистка женского движения Ангелина Огли в выборе правильного пути не сомневается. Спустя годы вспоминает забастовки, женские пикеты и войну 92-го. Самые тяжелые времена и самые судьбоносные решения. Говорит, оно того стоило. Гордится тем, что живет в Приднестровье. Как и другие депутаты.

«Женщины — это сила. Мы все отдавали, мы жили этой республикой. Дома немножко, и бегом – в рабочий комитет. Я горжусь, что я живу в этой республике 30 лет, и такой, как наша республика, наши люди, нигде, мне кажется, нет», – говорит участница становления республики Ангелина Огли.

Опыт государственного строительства нашей республики уникален. Приднестровью – самостоятельному независимому правовому государству уже 30 лет. Республика не забыла своих героев – юбилейные медали к 30-летию Республики и нагрудные знаки «Депутату-создателю ПМР» пополнили их заслуги перед нашей Родиной.

Награждение лучших – яркое событие, сегодня оно вошло в славную летопись Приднестровья.


Елена Леонтьева, bendery.tv.
  • Сегодня, 18:46
  • DTV
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