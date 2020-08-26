Согласно данным Национального бюро статистики в Молдове выросли зарплаты. В большинстве видов экономической деятельности наблюдается рост доходов.
Таким образом, средняя валовая номинальная ежемесячная прибыль составила 7849 леев, что на 7,5% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года, пишет point.md ссылаясь на agora.md
По данным НБС, самые высокие месячные зарплаты были зарегистрированы в сфере информации и коммуникаций - 18528,4 лея, финансовой и страховой деятельности - 14367,5 лея, производстве и поставке электроэнергии и тепла, газа, горячей воды - 12637,7 лея.
В то же время самые низкие значения были зарегистрированы в гостиничной сфере и общественного питания - 4944,6 лея; сельского, лесного и рыбного хозяйства - 4994,1 лея; искусства, отдыха и досуга - 5483,9 лея.
Так, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года заработная плата выросла в сфере услуг - на 18,4%, здравоохранения и социальной помощи - на 16,1%, информации и связи - на 15,4%.
Снижение доходов зафиксировано только в транспортной и складской деятельности - на 13,1% меньше, водораспределении, канализации, утилизации отходов, дезактивации - на 2,4%, в гостиничной сфере и общественного питания - на 0,4%.
При этом среднесписочная численность персонала во втором квартале текущего года снизилась на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Уточним, что среднемесячная номинальная чистая заработная плата в 2019 г. (т.е. зарплата после уплаты налогов) составила 6010 леев, что на 868 больше, чем в 2018 г., согласно результатам ежегодного исследования "Заработная плата и затраты на рабочую силу в 2019 г.", опубликованного Национальным бюро статистики.