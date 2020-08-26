В Минздраве состоялось совещание по вопросу перевода в электронную форму медицинской документации. Соответствующее поручение ведомству дало Правительство.
К диалогу были приглашены представители крупнейших государственных медучреждений. По их мнению, на первом этапе необходимо оцифровать ряд универсальных форм, использующихся во внутреннем документообороте. Это статистические талоны, экстренные извещения, направления и выписки, сертификаты вакцинации, справки о смерти. Планируется разработать график оцифровки выбранных документов, сообщается на сайте ведомства.
Речь шла и о предоставлении медицинских бумаг пациентам онлайн. Согласно Концепции развития здравоохранения, будущее приднестровской медицины будет цифровым – с электронной картой пациента и единой базой для взаимодействия между больницами и поликлиниками. Однако, по мнению присутствующих, реализация этого проекта требует пополнения кадров, технического обеспечения и программного решения. Данный вопрос еще будет обсуждаться. minzdrav.gospmr.org