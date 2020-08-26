7 сентября, израильские власти объявили, что они продлили состояние повышенной готовности в стране на два месяца.
В указанный период в случае нахождения на территории Израиля остаются обязательными: ношение защитной маски на улице и в помещениях (для детей от 6 лет), соблюдение социальной дистанции в два метра, соблюдение личной гигиены, групповые собрания запрещены (более 20 человек в помещении и более 30 человек на открытом воздухе), пишет point.md ссылаясь на cotidianul.md
Запрет на въезд иностранных граждан на территорию Израиля сохраняется до 1 октября 2020 года, отмечает посольство Республики Молдова в Израиле.
При этом разрешен выезд иностранных граждан с территории Израиля через аэропорт Бен-Гурион.
При выезде из Израиля граждане Республики Молдова должны:
- заполнить не менее чем за 24 часа до вылета форму разрешения на посадку: (личные и медицинские данные, другая необходимая информация);
- предъявить билет или посадочный талон (цифровая, бумажная копия) по прибытии в аэропорт Бен-Гурион;
Доступ в аэропорт Бен-Гурион будет разрешен только владельцам авиабилетов и с разрешением на посадку. Будет измерена температура. Людей, у которых есть симптомы COVID-19, не допускают в аэропорт.
Запрет на въезд для иностранных граждан в Израиль сохраняется до 1 октября 2020 года.
Граждане Республики Молдова, намеревающиеся въехать на территорию Государства Израиль, должны:
- получить разрешение на въезд в Государство Израиль (если может быть подтверждена действительная цель визита) в Консульстве Государства Израиль в Киеве (Consular4@kiev.mfa.gov.il, Consular5@kiev.mfa.gov .il);
- заполнить не менее чем за 24 часа до вылета форму въезда в Государство Израиль: (личные и медицинские данные, другая необходимая информация);
- предъявить по прибытии в аэропорт Бен-Гурион подтверждение о заполнении вышеуказанной формы въезда в Израиль (цифровая и бумажная копии);
Если граждане прибывают в Израиль из "красных" стран (это также относится к Республике Молдова), они должны:
- при приземлении заполнить форму и оставаться в самоизоляции в течение 14 дней;
В аэропорту, во время полета и во время пребывания на территории Государства Израиль граждане обязаны носить маску (обязательно для детей от 6 лет), соблюдать социальную дистанцию в два метра, правила личной гигиены.
Полный список стран, обозначенных государством Израиль как «зеленые» и «красные», можно найти здесь.
За дополнительной информацией граждане Республики Молдова могут обращаться в информационный центр Министерства здравоохранения Израиля:
из Израиля: * 5400;
из-за границы: + 972-8-6241-010;
или по электронной почте: Call.Habriut@moh.health.gov.il.