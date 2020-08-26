Dnestr.TV

 
0

Первую партию вакцины от коронавируса "Спутник V" выпустили в гражданский оборот

Первую партию вакцины от коронавируса "Спутник V" выпустили в гражданский оборот

Первую партию вакцины от коронавируса "Спутник V" выпустили в гражданский оборот. Поставки препарата в российские регионы ожидаются в ближайшее время, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава.

"Первая партия вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") прошла необходимые испытания по качеству в лабораториях Росздравнадзора и выпущена в гражданский оборот", - говорится в сообщении.

Вакцина была разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, пишет ТАСС.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко пояснял, что под гражданским оборотом на этом этапе подразумевается вакцинация населения из групп риска, в частности, учителей и медиков, которую будут проводить параллельно с пострегистрационными клиническими исследованиями.
tass.ru
  • Сегодня, 05:21
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Народ говорит: Дистанционное обучение. Плюсы и минусы
  • ПРБ рекомендовал банкам проводить идентификацию лиц, по ...
  • Ау, люди! Работа ищет вас!
  • Приют без прописки
  • No comment. 26.08.20 Пожар в центре Тирасполя
  • Раскрыто жестокое преступление. Подозреваемый в убийств ...
  • Суд рассматривает дело о банкротстве одесского оператор ...
  • No comment. На районе пели и плясали!
  • Размеры среднемесячной заработной платы в ПМР
  • В Бендерах вручили Юбилейные медали «30 лет ПМР»

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Народ говорит: Дистанционное обучение. Плюсы и минусы
  • ПРБ рекомендовал банкам проводить идентификацию лиц, по ...
  • Ау, люди! Работа ищет вас!
  • Приют без прописки
  • No comment. 26.08.20 Пожар в центре Тирасполя
  • Раскрыто жестокое преступление. Подозреваемый в убийств ...
  • Суд рассматривает дело о банкротстве одесского оператор ...
  • No comment. На районе пели и плясали!
  • Размеры среднемесячной заработной платы в ПМР
  • В Бендерах вручили Юбилейные медали «30 лет ПМР»
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна