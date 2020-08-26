Въезд на территорию Республики Молдова международным наблюдателям для мониторинга президентских выборов, даже если они поступают из стран, классифицированных как красная зона, разрешен.
Соответствующее решение приняла Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью (НЧКОЗ) вчера, 7 сентября, передает ipn.md
Ограничения были сняты и для представителей международных организаций и правительств иностранных государств, а также для представителей зарубежных неправительственных организаций, международных экспертов в области выборов, аккредитованных Центральной избирательной комиссией.
Согласно тому же постановлению, ограничения на въезд на территорию страны сняты и для иностранных журналистов, аккредитованных в качестве постоянных корреспондентов в Республике Молдова Министерством иностранных дел и европейской интеграции.
В то же время для указанных категорий лиц установлено, что в случае отсутствия клинических признаков респираторной инфекции или температуры, они не будут обязаны соблюдать 14-дневный режим самоизоляции.
НЧКОЗ также позволила проводить под открытым небом культурные мероприятия, организованные театрально-концертными и кинематографическими учреждениями, аккредитованными Министерством образования, культуры и исследований, с соблюдением противоэпидемических мер.