Президент провел рабочее совещание с главой бендерской администрации. Дискуссия состоялась в формате видеоконференции. Вадим Красносельский и Роман Иванченко говорили о текущих вопросах жизнедеятельности города. Среди тем, которые потребовали обсуждения, – ситуация с функционированием городского стадиона. В адрес Президента поступают обращения и жалобы бендерчан в связи с необходимостью внесения платы за пользование объектами спортивной инфраструктуры. Соответствующее объявление появилось у входа на стадион и было широко растиражировано в социальных сетях. Взимание платы предполагалось, начиная с 10 сентября текущего года.
Глава государства считает, что спортивная инфрастуктура должна быть в свободном доступе для граждан, особенно в условиях, когда общество противостоит распространению коронавируса, передает пресс-служба Президента.
«Мы создаем условия для активного отдыха, для занятий массовыми видами спорта и физической культурой, чтобы укреплять здоровье наших граждан, приобщать их к здоровому образу жизни. Сейчас, в период пандемии, когда укрепление иммунитета крайне важно, неправильно создавать препятствия для граждан, желающих заняться спортом», – подчеркнул Вадим Красносельский. Он рекомендовал главе города отменить решение администрации стадиона о взимании платы с посетителей, желающих воспользоваться спортивными локациями. president.gospmr.org