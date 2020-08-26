Срок регистрации транспортных средств на левом берегу Днестра и Бендер с нейтральными регистрационными номерами может быть продлен до 1 сентября 2022 года.
Парламентская комиссия по экономике, бюджету и финансам РМ дала положительное заключение по проекту изменения данного закона, передает point.md
„Продление срока на два года позволит осуществить национальные интересы через предоставление общественных услуг жителям приднестровского региона и путём укрепления доверия между двумя берегами Днестра”, - говорится в информационной записке проекта.
Закон о регистрации определённых транспортных средств и о внесении изменений в некоторые законодательные акты предусматривал истечение соответствующего срока в текущем году. Проект подлежит обсуждению на пленарном заседании парламента.