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Процесс регистрации приднестровских машин может быть продлен до 2022 года

Процесс регистрации приднестровских машин может быть продлен до 2022 года

Срок регистрации транспортных средств на левом берегу Днестра и Бендер с нейтральными регистрационными номерами может быть продлен до 1 сентября 2022 года.

Парламентская комиссия по экономике, бюджету и финансам РМ дала положительное заключение по проекту изменения данного закона, передает point.md

„Продление срока на два года позволит осуществить национальные интересы через предоставление общественных услуг жителям приднестровского региона и путём укрепления доверия между двумя берегами Днестра”, - говорится в информационной записке проекта.

Закон о регистрации определённых транспортных средств и о внесении изменений в некоторые законодательные акты предусматривал истечение соответствующего срока в текущем году. Проект подлежит обсуждению на пленарном заседании парламента.

point.md
  • Сегодня, 19:35
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