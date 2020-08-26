37 депутатов ПСРМ обсудили на сегодняшнем заседании фракции приоритеты осенней сессии Парламента Республики Молдова.
В заседании также принял участие Президент страны Игорь Додон. Депутаты-социалисты определили принципы, на которых будет основана деятельность законодательного собрания в последующие месяцы: поддержка социальной политики; поддержка реального сектора экономики, в частности сельского хозяйства; эффективное управление ситуацией, вызванной пандемией; обеспечение демократического, прозрачного и справедливого избирательного процесса. ПСРМ приветствует победу своего кандидата на выборах мэра села Тырнова Депутаты ПСРМ приветствовали предложение Президента страны Игоря Додона об увеличении единовременного пособия для получателей пенсий и социальных выплат с ежемесячным доходом до 3000 леев – с 700 до 900 леев, пишет noi.md.
«Единоразовую поддержку получат более 600 тысяч человек в начале октября – это является свидетельством того, что мы действуем для людей», – сказал глава фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ. В этом контексте также шла речь о поддержке в холодный период года, которая поможет людям с низкими доходами.
Фракция ПСРМ приняла решение поддержать пакет законопроектов, который призван поддержать фермеров, пострадавших от засухи в этом году. Этот пакет предусматривает субсидирование процентов по ссудам, полученным фермерами, субсидирование за счет НДС земельного налога и других платежей, связанных с заработной платой, что означает дополнительную поддержку фермеров в размере 110 миллионов леев. Будет также поддержано введение моратория на налоговые проверки фермеров до конца этого года. Депутаты-социалисты решили вместе с представителями Правительства разработать новый пакет поддержки фермеров на 2021 год.
Фракция ПСРМ также обсудила вопросы возобновления учебного процесса с 1 сентября. Было отмечено, что в условиях пандемии все школы страны возобновили учебу. С некоторыми трудностями в целом процесс успешно возобновлен, все учащиеся задействованы в обучении. В связи с этим фракция ПСРМ решила поддержать в Парламенте проект Правительства Кику по увеличению бюджетных ассигнований на образование на 140 миллионов леев. Дополнительные средства необходимы для проведения эффективных мер по борьбе с COVID-19 в детских садах, школах и лицеях.
В заключение депутаты-социалисты затронули тему президентских выборов, которые состоятся осенью этого года. Парламентарии подчеркнули важность обеспечения справедливого, свободного, максимально прозрачного со стороны всех государственных институтов, особенно избирательных, процесса. «Эти выборы должны стать примером свободных и справедливых выборов», – подчеркнули депутаты от ПСРМ.